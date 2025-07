Shakira, devastada por tragedia en Texas

Shakira se pronunció sobre la tragedia que se vive en Texas, donde los servicios de rescate buscaban a 27 niñas desaparecidas a causa de las fuertes inundaciones que devastan a este estado del sur de Estados Unidos y que han dejado al menos 27 muertos.

De las aproximadamente 750 niñas que asistían a un campamento de verano cristiano a orillas del río Guadalupe, 27 están desaparecidas, declaró Dalton Rice, jerarca municipal de la ciudad de Kerrville.

"Hoy será un día difícil" para la comunidad, advirtió a su vez el alcalde de la localidad, Joe Herring, con la voz entrecortada por el llanto.

Shakira se une en oraciones

A través de un mensaje en sus redes sociales, la cantante colombiana se mostró triste por lo que se vive en Texas, y así lo constató en su mensaje, en el que ofreció oraciones ante el sufrimiento de las familias por sus desaparecidos.

"Acabo de aterrizar en San Antonio, devastada al escuchar las noticias de las inundaciones, las muertes y las niñas aún desaparecidas. No puedo más que pensar en sus familias en su inmenso dolor. Mis oraciones están con ustedes en este triste día", se lee.

"No nos detendremos hasta que todos hayan sido hallados", insistió el sheriff Lethia, afirmando que contaba con "todos los recursos necesarios".

En tierra, en la mañana de este sábado los rescatistas se enfrentaban a condiciones "muy difíciles". "La zona está llena de escombros, con una configuración muy compleja a lo largo de las orillas del río", dijo Rice.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, "llegará pronto al lugar", aseguró el presidente Donald Trump en su red Truth Social. "Melania y yo rezamos por todas las familias afectadas por esta horrible tragedia", añadió.

De acuerdo con las autoridades, el río Guadalupe creció unos ocho metros en 45 minutos. Según el servicio meteorológico, más de 300 milímetros de lluvia cayeron durante la noche, lo que desbordó varios ríos de la zona.

Las inundaciones repentinas, que ocurren cuando el suelo no es capaz de absorber lluvias torrenciales, no son inusuales.

Pero los científicos afirman que en los últimos años el cambio climático provocado por el ser humano ha hecho que eventos climáticos extremos como inundaciones, sequías y olas de calor sean más frecuentes e intensos.