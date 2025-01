Shakira regresa con su tour Las Mujeres Ya No Lloran

CIUDAD DE MÉXICO, enero 26 (EL UNIVERSAL).- Comienza la cuenta regresiva para el regreso de Shakira a los escenarios con su mayor proyecto en 30 años de carrera: el Las Mujeres Ya No Lloran Tour. Poco a poco, se están revelando detalles sobre lo que los fans podrán experimentar en este esperado espectáculo.

La intérprete de "Waka Waka" ha elevado las expectativas cada vez más. Se mudó temporalmente a México para ultimar los detalles, ya que el tour arranca el 11 de febrero en Brasil. Además, se ha hablado de impresionantes cambios de vestuario y de la inclusión de sus mayores éxitos, incluyendo aquellos que la lanzaron a la fama.

El evento está siendo organizado por un equipo que ha trabajado con artistas de renombre como Beyoncé y Taylor Swift.

Shakira revela detalles exclusivos de su esperado tour

A través de un video en sus redes sociales, la cantante compartió más información sobre los próximos conciertos. En un video, mientras recorría la Ciudad de México con su equipo, explicó que la música comenzó a trabajarse desde abril de 2024, aunque los preparativos continúan.

"Hemos instrumentalizado tantas cosas que es como hacer una película. Nos hemos puesto a hacer el soundtrack de una película", mencionó.

Asimismo, explicó que los eventos durarán más de dos horas, lo que sorprenderá a su público: "Con canciones originales y todo. Estoy emocionada", añadió con una sonrisa.

Como adelanto, compartió un interludio musical con un violín que evocará música árabe, un estilo sensual que marcará los cambios de vestuario.

"No los puedo dejar esperar ahí mientras yo me cambio y me retoco", comentó.

Shakira expresa su amor por México

En su primer encuentro con la prensa el 21 de enero, la intérprete de "Loba" compartió su antojo por la comida mexicana: "Tengo ganas de unos tacos, de unas flautas". Aprovechó la ocasión para abrazar a sus seguidores, quienes le entregaron rosas como muestra de cariño.

Para cerrar, externó su agradecimiento: "México ha sido un lugar que me ha apoyado, me ha comprendido, me ha querido. Yo los amo".