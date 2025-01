Christian Nodal anuncia concierto en CDMX

Christian Nodal está de regreso, el cantante convocó a sus seguidores al concierto que ofrecerá en marzo en la Ciudad de México, y lo hizo a través de un video en el que luce bigote, algo no tan común en el cantante que cumplió 26 años hace unos días.

Nodal dio de qué hablar hace unos días tras reaparecer en redes con su esposa, la también cantante Ángela Aguilar, ambos llamaron la atención por lucir un look distinto, él con un bigote que lo hace ver de más edad, y ella con cabello largo, producto de unas extensiones o de una peluca.

La pareja sigue rodeada de polémica desde que anunciaron su relación en junio de 2024, apenas unos días después de que el cantante de regional mexicano diera a conocer su separación de Cazzu, la trapera argentina con quien tiene una hija llamada Inti.

Pese a las críticas, Nodal y Ángela han mostrado sobre el escenario y en las redes su faceta como pareja, y aunque esto ha sido contraproducente, sobre todo para Ángela, los esposos presumen de su amor cada que pueden.

Christian Nodal traerá de nuevo su música a la CDMX

Será el 14 de marzo cuando Christian Nodal regrese a la Ciudad de México con su tour "Pa´l Cora" en el concierto que ofrecerá en la Plaza de Toros La México, donde tendrá como invitados especiales a Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho, los boletos van desde los 700 pesos hasta los 5 mil 950.

Nodal, además, está por estrenar un video musical el 30 de enero, donde por cierto se cubre los tatuajes del rostro y no luce bigote.

En su cuenta de Facebook, el cantante no sólo ha recibido mensajes de sus fans que se alegran por el concierto que dará en la Ciudad de México, también se ha tapizado por comentarios de cibernautas que escriben "Dolce", nombre de la nueva canción de su ex Cazzu.

Aunque la cantante aseguró que el tema no va dedicado a nadie, la letra de desamor y venganza ha hecho pensar a muchos que está dedicada Nodal, sobre todo porque la argentina la compuso tres meses antes de su separación.

En sus redes, Cazzu compartió fotos y videos de la etapa en la que compuso "Dolce"; en el video, luce un entallado vestido rojo que según la letra, era el favorito de Christian Nodal.