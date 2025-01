Shakira dice adiós a Miami y "se muda" a México

A unas semanas de iniciar su recorrido mundial con Las Mujeres Ya No Lloran Tour, la cantante Shakira dejará Miami, Florida, para mudarse a México. Aquí te contamos el motivo de su decisión.

De acuerdo con la revista "People" y otros medios de comunicación, la cantante colombiana disfrutará de su estancia en tierras aztecas, pero solo por un tiempo limitado, ya que coincide con los preparativos para el proyecto más ambicioso de sus 30 años de carrera.

Aunque no se ha revelado el lugar exacto donde vivirá, se sabe que su equipo comenzará a instalarse en los próximos días. Tampoco se ha confirmado si sus hijos, Milán y Sasha, la acompañarán en esta nueva etapa.

Shakira está ultimando los detalles para el inicio de su tour en Río de Janeiro, Brasil, el 11 de febrero. Su objetivo es ofrecer un espectáculo de primer nivel, con cambios de vestuario impresionantes y un repertorio ampliado. Asimismo, está enfocada en seleccionar los lugares adecuados para ensayar, algo que, al parecer, no ha encontrado en Miami.

El espectáculo está siendo organizado por un equipo que ha trabajado con artistas de la talla de Beyoncé y Taylor Swift.

La cantante ha generado grandes expectativas entre sus seguidores al compartir imágenes de sus ensayos, como una reciente en la que luce ropa cómoda mientras canta. Otras fotos muestran su presencia en el escenario, mirando a la cámara, bailando y sacudiendo su melena rizada y rubia. En una de las más emotivas, aparece junto a su hijo mayor, fruto de su relación con Gerard Piqué, quien parece estar involucrado en la organización del tour.

Shakira acompañó las imágenes con el siguiente mensaje: "Volver al escenario ilumina mi corazón. ¡No puedo esperar para compartir esta experiencia con todos ustedes!".



¿Cuándo se presentará Shakira en México?



Los eventos en la CDMX son los siguientes:

Miércoles 19 marzo

Viernes 21 marzo

Domingo 23 marzo

Martes 25 marzo

Jueves 27 marzo

Viernes 28 de marzo

Domingo 30 de marzo

Mientras que en Monterrey se presentará el 12 y 13 de marzo.