Shakira lanza sus "10 mandamientos" en su gira mundial

La cantante Shakira inició su gira mundial con un espectáculo lleno de sorpresas en la ciudad brasileña de Río de Janeiro. La interprete, conocida como "La loba", compartió con su público un mensaje especial en forma de "10 mandamientos", una serie de principios que sus seguidores deberían seguir "religiosamente2.

El concierto, realizado en el estadio Nilton Santos, incluyó 31 éxitos y marcó el comienzo de un tour de 44 fechas alrededor del mundo.

Durante el show, los mandamientos fueron proyectados en una enorme pantalla sobre el escenario, destacando mensajes sobre lealtad, amor propio y libertad, temas que también resuenan en su más reciente álbum. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue una aparente indirecta para Clara Chía, la actual pareja de su ex, Gerard Piqué.

Los 10 mandamientos de Shakira

Protegerás y cuidarás a tu manada por encima de todo.

No pedirás permiso para ser tú misma.

Bailarás y cantarás cuando necesites curarte.

Aullarás, porque nadie puede silenciarte.

Una loba no ataca, se defiende.

Una loba no compite con otras lobas, se ayudan entre ellas.

No reprimirás tu naturaleza salvaje.

Elegirás tu camino sin que nadie te lo imponga.

Las lobas no codiciarán las posesiones de sus vecinos. ¡Claramente!

Una loba es una loba para siempre.

El noveno mandamiento generó revuelo, pues la palabra "Claramente" remite a su famosa colaboración con Bizarrap, donde lanzó una indirecta a Clara Chía con la frase: "Tiene nombre de persona buena, CLARAmente no es como suena".

Hasta el momento, ni Gerard Piqué ni Clara Chía han reaccionado a los mensajes de la cantante.

De la catarsis al empoderamiento

Desde su separación con Gerard Piqué, Shakira ha plasmado su proceso personal en su música. Lo que comenzó con "Monotonía" en 2022, donde reflejaba el desgaste de su relación, evolucionó hacia la explosiva colaboración con Bizarrap, en la que dejó frases como "Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan".

Luego, con "TQG", su dueto con Karol G, reafirmó que su historia con Piqué había quedado atrás. Sin embargo, su gira mundial ha sido la verdadera prueba de su transformación: más que un espectáculo, es una declaración de fortaleza, libertad y resiliencia.