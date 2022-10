Shakira se adelanta a las tendencias con sandalias

Shakira es fuente de inspiración y no solo por su música. La colombiana siempre llama la atención con sus outfits. Si bien su estilo es tan tradicional como particular, las tendencias son algo que nunca puede dejar de lado. Prueba de ello son las más recientes sandalias que ha lucido en una de sus últimas apariciones.La colombiana es amante confesa de todo lo que sea calzado. Shakira ama las sandalias, las botas, las sneakers y los zapatos en general. Ahora las que llevó durante las grabaciones del videoclip que se encuentra realizando con Ozuna fueron la sensación apenas bajó del auto que la trasladada para realizar las tomas. Pero esta no es la única vez que las ha lucido.Las sandalias de Shakira pertenecen a la colección de la firma de lujo italiana Bottega Veneta. El modelo fue bautizado por la marca como "Flash" y sus detalles han dejado boca abierta a más de uno. Con suela tipo track se caracterizan por su suela gruesa y dentada, algo que ya hemos visto que será la sensación de la temporada de verano que se viene según los adelantos.Shakira las ha lucido en dos oportunidades en color amarillo flúor. Este tono es uno de los que llegaron para quedarse y promete volver en el verano del 2023. La primera vez que apareció con ellas fue cuando se presentó en el estudio donde comenzó a grabarse "Monotonía", la segunda fue durante un evento deportivo en el que llegó acompañada por sus hijos Milán y Sasha.La versatilidad de las sandalias de Shakira es el detalle más atractivo de su elección. La característica fashion de las Flash de Bottega Veneta es que vienen en varios colores. Están a la venta en negro, blanco, verde y kiwi también. Además, son una buena opción para vestir formal e informal, quedan divinas sin importar como te vistas.