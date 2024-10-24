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SHAKIRA SORPRENDE CON SEXTA FECHA EN EL ESTADIO GNP

Por El Universal

Octubre 24, 2024 03:00 a.m.
A

LA COLOMBIANA SE CONVIRTIÓ EN LA PRIMERA SOLISTA CON MÁS FECHAS EN EL ESTADIO GNP SEGUROS, CON CINCO. LA TARDE DE AYER ANUNCIÓ QUE AÑADIRÁ UN SEXTO CONCIERTO A SU VISITA A LA CIUDAD DE MÉXICO. A TRAVÉS DE SUS REDES SOCIALES, DIO A CONOCER QUE, DEBIDO A LA ALTA DEMANDA DE BOLETOS, SE PRESENTARÁ POR SEIS NOCHES CONSECUTIVAS EN EL RECIÉN INAUGURADO ESTADIO, UN LOGRO QUE CALIFICÓ COMO HISTÓRICO EN SU CARRERA. EL CONCIERTO SERÁ EL 28 DE MARZO DE 2025 Y LOS BOLETOS ESTARÁN DISPONIBLES EL 28 DE OCTUBRE EN PREVENTA CITIBANAMEX, Y UN DÍA DESPUÉS PARA EL PÚBLICO EN GENERAL. 

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