MORELIA, MÉXICO.-Francis Ford Coppola volvió a México, un país que le cautiva, como invitado de honor de la 22ª edición del Festival Internacional de Cine de Morelia.

El martes por la noche, Coppola recibió el Premio a la Excelencia Artística del Festival Internacional de Cine de Morelia por su más reciente filme “Megalopolis” que debuta en cines mexicanos el día de hoy y del que se ha dicho costó 120 millones de dólares que el cineasta aportó de su propia fortuna.

En sus palabras de agradecimiento, destacó que “Megalopolis” es un filme que refleja su ser. “‘Megalopolis’ es una película que hice con emociones que tuve toda mi vida, en esta película, está cada película que he amado, está cada cineasta que he admirado, está todo lo que he tenido en mi cabeza”, dijo en el podio.

“Entren por esa puerta sin expectativas, esta es una fábula”, agregó. “Puedes reír con ella, puedes gritarle, puedes entenderla, puedes no entenderla. Eventualmente, todo estará claro, quizá tengan que verla dos veces, pero cuando lo hagan, entenderán que es el tipo de cine que no existía antes”.

Coppola es un ferviente creyente de que la especie humana es una sola y todos somos “primos lejanos”.

“Quiero ser leal con ellos. Y como esta es una película sobre lealtad, espero que sea para ayudar al mundo tener algo de luz para detener el absurdo que está ocurriendo en buena medida porque los políticos no pueden pensar en otra cosa que no sea su propio privilegio y poder”.

Respecto a su visita a nuestro país dijo: “He estado en México muchas veces, varias veces, conozco mucho de la historia mexicana, es una historia fascinante”, dijo en entrevista con The Associated Press.

“Especialmente me gusta Oaxaca, he estado ahí muchas veces, es un lugar hermoso. La gente mexicana es interesante y maravillosa, tienen una gran tradición de poesía, las más hermosas canciones románticas”. En sus días en el Festival Internacional de cine de Morelia se pudo ver a Coppola cantando varias veces el bolero mexicano “Solamente una vez”, de Agustín Lara.