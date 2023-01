Shania Twain revela que fue abusada por su padrastro cuando era niña

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 8 (EL UNIVERSAL).- En 2014 la cantante Shania Twain reveló haber sufrido de violencia familiar mientras vivió al lado de su padrastro, Jerry Twain. A través de un anuncio publicitario, la canadiense se enfrentó a su pasado y pidió a las víctimas de este tipo de delitos que rompieran el silencio: "A veces, el hogar es donde está el dolor. Es realmente confuso ser lastimado por alguien a quien amas. Ya sea físico, sexual o emocional, el abuso es abuso".

Ahora, la intérprete de "Man! I Feel Like a Woman!" volvió a abrir este doloroso capítulo de su vida y confesó que, además de toda esa violencia, quien fuera la pareja sentimental de su madre también abusó sexualmente de ella.

Todo ocurrió durante una entrevista que ofreció hace unos días al programa "Today Show", donde explicó que era tocada indebidamente y que incluso la hacía caminar por la casa sin ropa: "Fui abusada cuando era niña. Mi padrastro me acariciaba y me hacía andar sin camisa y yo ya estaba madurando. Sentí un horrible deseo de escapar y dejar de estar en mi propia piel", recordó.

Shania aseguró que para sobrevivir a lo que pasó con su padrastro tuvo que aprender a bloquear sus pensamientos, pues le creó un fuerte problema de inseguridad con su cuerpo y con la persona que era: "Siento que el abuso sexual va de la mano con el abuso físico y psicológico cuando es alguien que conoces. Y aprendí a bloquearlo. Lo que sobrevives te hace más fuerte, pero por otro lado desarrollas inseguridades", agregó.

Como parte de su proceso de sanación, la artista aseguró que está tratando de reconciliarse con su cuerpo y no avergonzarse por lo que es parte de su historia: "Es hora de comenzar a amarme a mí misma en mi propia piel y realmente abrazar eso y no avergonzarme o avergonzarme de eso. Esto es lo que soy", finalizó.