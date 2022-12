Shania Twain roba miradas en alfombra azul de People Choice Awards

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 6 (EL UNIVERSAL).- La noche de este martes quizás sea una de las más importantes en la carrera de Shania Twain, luego de una larga trayectoria artística, la cantante será reconocida con el premio Ícono de la música en la entrega de los People Choice Awards 2022, donde, además, tendrá una presentación especial. Previo a la ceremonia, la intérprete de "Man I feel like a woman" desfiló por la alfombra azul en un llamativo vestido ajustado a su figura y completamente transparente de la parte de arriba. Twain sólo cubrió las partes específicas de su cuerpo con un top de animal print que llevó a juego con una especie de capa; además de que cambió el castaño de su cabello por un tono rosado.

A su paso por el lugar, la artista no sólo se dijo agradecida de que su carrera sea reconocida, también muy emocionada de subir al escenario y demostrar al público todo lo que es capaz de hacer con su música: "Estoy honrada de estar aquí y de ser reconocida. Es emotivo, adorable. Y es emocionante estar en el escenario y mostrar lo que hago", dijo.

Shania levantó suspiros y demostró que la belleza no es solo cuestión de edad, pues a sus 57 años tiene una figura envidiable, algo que los usuarios de las redes sociales no pasaron por desapercibido: "Qué bella", "Una gran cantante y una mujer muy bella", "Wow, que belleza", "Se ve igual que en su juventud", fueron algunos de los comentarios.

Por la alfombra también desfilaron otras celebridades como Mario Lopez, Ellen Pompeo, Camilla Luddington y Olivia Wilde, convirtiendo a este evento en su primera aparición oficial tras su ruptura con el cantante Harry Styles.