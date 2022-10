Sharis Cid confiesa que pidió 50 mil pesos para estar en los 90's Pop

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 8 (EL UNIVERSAL).- El elenco de "DKDA, sueños de juventud", la telenovela mexicana producida en 1999, se reunió por primera vez en Monterrey durante el evento de los 90´s Pop Tour, sin embargo, la aparición del grupo, a 22 años de su creación, también llegó con polémica pues Sharis Cid, una de las integrantes, reconoció que pidió 50 mil pesos por presentarse en el evento.

Alessandra Rosaldo (Brenda), Ernesto D'Alessio (Mateo), Jan (Rodrigo), Verónica Jaspeado (Camila), Paola Cantú (Regina), Patricio Borghetti, además de Cid (Karla) protagonizaron en aquel entonces la historia de siete jóvenes artistas que tras convivir siete años en el escenario se convierten en una gran familia, sin embargo, comienzan a surgir envidias, enfrentamientos con los fanáticos y desilusiones de amor.

El grupo se presentó ayer viernes en la Arena Monterrey sin la presencia de Cid, con respecto a esto, la actriz dijo a través de redes sociales que pidió dicha cantidad porque su trabajo lo vale.

Fue en TikTok donde un usuario comentó: "Es verdad que querías cobrar 50 mil pesos por presentación, y que como no te los dieron no te uniste a los 90´s pop".

A lo que ella respondió: "Claro que es cierto, por supuesto que es cierto que eso cobré. Oye viajar, vestuarios, maquillaje, peinado, deja tú, todo tu trabajo vale y vale mucho".

Sharid agregó que el resto de sus compañeros al igual que ella ama cantar, sin embargo, agregó: "Si algún día Ari y Bobo Producciones me quiere y me quieren pagar lo que pedí, feliz de la vida estoy ahí".

También dijo que su trabajo no lo haría gratis ya que su actuación cuesta y "bastante" debido a sus 28 años de carrera.