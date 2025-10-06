Sheinbaum busca unificar el sistema de salud nacional

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo adelantó que se busca que para 2027 sea unificado todo el sistema de salud nacional con el objetivo de que los derechohabientes del ISSSTE, IMSS, e IMSS-Bienestar puedan recibir atención médica en cualquiera de las tres instituciones públicas de salud.

En conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo federal indicó que el próximo año se iniciará con la inscripción a este sistema, y en donde todas las y los mexicanos tendrán una credencial en la que se detalle a qué sistema de salud pertenece.

"Les adelanto que en enero del próximo año vamos a iniciar la inscripción, el registro, todo mexicano y mexicana va a tener un registro al sistema de salud nacional, todos van a tener una credencial. Si son del ISSSTE, si son del IMSS, si son del IMSS-Bienestar, de acuerdo con lo que ellos nos digan o con lo que cada persona diga para ver si se puede compartir su historial médico entre las tres instituciones.

"Porque el objetivo es generar un esquema para que a partir del 2027 una buena parte de las enfermedades ya no dependa si eres beneficiario del ISSSTE, del IMSS Bienestar o del IMSS, puedes atenderte en cualquiera de las instituciones de salud pública", explicó.

