Congreso, sin solicitud para desincorporar a Soledad de Interapas

Aunque el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez ha anunciado públicamente su intención de desincorporarse del Interapas y municipalizar el servicio de agua potable para 2026, la presidenta de la Comisión del Agua del Congreso del Estado, Nancy Jeanine García, confirmó que hasta ahora no ha recibido solicitud ni información formal sobre el proceso.

La legisladora explicó que el análisis de la desincorporación depende de la documentación oficial enviada por el municipio y de la decisión que tomen tanto el Cabildo como la Junta de Gobiernos del Interapas. Hasta que esto no ocurra, la Comisión no puede pronunciarse ni dar trámite a la propuesta.

García destacó la importancia de garantizar la continuidad y viabilidad del servicio, así como de resolver los aspectos técnicos y presupuestales antes de cualquier transición a un organismo descentralizado. También explicó que cualquier ley de ingresos que el municipio presente debe llegar con anticipación suficiente, idealmente antes del 5 de noviembre, para poder revisarse en tiempo y forma.

La diputada morenista mencionó que, en caso de que la documentación se presente después de esa fecha, la Comisión podría analizarla posteriormente, aunque reconoció que los tiempos legislativos podrían complicar el procedimiento. Por ello, promovió una mejor coordinación entre el municipio y el Congreso, especialmente en lo relativo a los ciclos de ingresos y la revisión de iniciativas.

Finalmente, García hizo un llamado a que el Ayuntamiento soledense mantenga comunicación directa con la Comisión del Agua y entregue la información de manera formal, a fin de que el proceso de desincorporación se realice con seguridad jurídica y técnica.