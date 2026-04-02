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SHEINBAUM Y STREEP INTERCAMBIAN ELOGIOS

Por El Universal

Abril 02, 2026 03:00 a.m.
A
SHEINBAUM Y STREEP INTERCAMBIAN ELOGIOS

La presidenta Claudia Sheinbaum y la actriz Meryl Streep protagonizaron un intercambio de elogios tras la visita de la estrella de Hollywood a la Ciudad de México.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum reaccionó a los comentarios de Streep, quien destacó el papel de México al tener una mujer en la presidencia. "Primero le agradezco que sea la mejor actriz del mundo, es una gran actriz y de enorme versatilidad", expresó la mandataria y añadió: "Qué bueno que hay reconocimiento internacional de lo que está pasando en México".

Streep, subrayó el impacto de este hecho: "Claro que México ha dejado atrás a Estados Unidos teniendo a una presidenta mujer, es genial para las niñas pequeñas saber que cualquiera en la familia puede ser un líder". La actriz también matizó que el liderazgo va más allá del género: "Interpretar su rol con honor y buen sentido, que es lo que queremos de nuestros líderes.

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