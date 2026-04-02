SHEINBAUM Y STREEP INTERCAMBIAN ELOGIOS
La presidenta Claudia Sheinbaum y la actriz Meryl Streep protagonizaron un intercambio de elogios tras la visita de la estrella de Hollywood a la Ciudad de México.
Durante su conferencia matutina, Sheinbaum reaccionó a los comentarios de Streep, quien destacó el papel de México al tener una mujer en la presidencia. "Primero le agradezco que sea la mejor actriz del mundo, es una gran actriz y de enorme versatilidad", expresó la mandataria y añadió: "Qué bueno que hay reconocimiento internacional de lo que está pasando en México".
Streep, subrayó el impacto de este hecho: "Claro que México ha dejado atrás a Estados Unidos teniendo a una presidenta mujer, es genial para las niñas pequeñas saber que cualquiera en la familia puede ser un líder". La actriz también matizó que el liderazgo va más allá del género: "Interpretar su rol con honor y buen sentido, que es lo que queremos de nuestros líderes.
no te pierdas estas noticias
Lupillo Rivera anuncia compromiso con Taina Pimentel
El Universal
La pareja compartió imágenes del anillo y mensajes de amor en redes sociales.
Megan Thee Stallion hospitalizada tras sentirse mal en Broadway
AP
La rapera fue trasladada al hospital por agotamiento y deshidratación durante su debut en Broadway.
Alfredo Adame ganó 250 mil dólares en pelea contra Carlos Trejo
El Universal
Carlos Trejo cobró 300 mil pesos por la pelea organizada en la Arena Monterrey.