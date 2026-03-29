Shiky y Esmeralda Puente retoman amistad tras años sin contacto

CIUDAD DE

, marzo 29 (EL UNIVERSAL).-

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, la exesposa de, y, se reencuentran y. Trasde dejarse de hablar, tomaron la decisión de reencontrarse y, con sólo mirarse, los influencers refrendaron una idea compartida; ni el silencio, ni la, rompió con la complicidad que siempre ha existido entre los dos.Fue este viernes,, que, exparticipante de "" volvieron a verse; desde el 2024 no sólo no compartían tiempo juntos, sino que no se comunicaban, esto debido a diferencias en su concepto de, como reveló el conductor español hace unos meses a Imagen TV.De acuerdo con, lano se debió alentre "Esme" y, a quienes dice querer por igual, sino por asuntos ajenos a laque comparte con ambos."La verdad que con Esme, ahora estamos, no por nada, es alguien que, ella mue puede llamar o ya lo puedo llamar, sólo entendemos diferente la, pero tampoco por algo malo, ni nada; cuando hubo elyo se lo dije a los dos, ´cariños, a mí no me pueden dividir, a los dos los amo", expresó.Fuera cual fuese el motivo, este quedó olvidado, como contóen sus. La ex dedocumentó el momento de sude, mientras lo buscaba en una de las calles del centro de, en donde citaron para entablaran una"Esme" bromeó captando a diferentes personas, que se encontraban a su alrededor, interrogándose si, acaso después dede no ver al influencer, no podía reconocerlo.Mientras caminaba, en búsqueda delo encontró sentado unay, en cuanto él se percató de la presencia de ella, se levantó rápidamente para bailar al ritmo del, música que sonaba de fondo, lo que generó la risa de ambos y rompió con cualquier tensión que pudiese representar su"Haceque no nos veíamos y, por ningún momento hablamos o volteamos al pasado, porque, donde hay algo irrompible, como el, el tiempo y Dios se encargan de poner en su lugar cada situación, qué rico verte, peque; risas y lágrimas de menopausia", escribióEn diferentes ocasiones,ha narrado que sucondata de hace 29 años, cuando, en 1997, casteó para convertirse en el guía de turista del conductor de Telehit, cuando este viajó apara grabar unos clips para su programa de aquella época, "Depasónico".Al tratarse, ambos se percataron de laque existía entre ellos y, al poco tiempo, tanto "Esme" como "Fac" habrían impulsado al español a viajar a nuestro país para probar suerte; sin más conocidos de ellos, en la ciudad, se ofrecieron a hospedarlo en su casa el tiempo que fuera necesario."Es alguien que, es alguien que, gracias a ella, yo estoy aquí en, me, me dijo ´vente para acá y vamos a probar suerte´ y me quedé en su casa por, junto con".