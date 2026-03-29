Colectivas denuncian omisión tras feminicidio en Palenque

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, Chis.,

29 (EL UNIVERSAL).-

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que participaron en unay cultural en Palenque, donde el pasado martes, una joven de 24 años de edad de la etnia chol, de nombre, fue víctima de feminicidio, denunciaron que 15 minutos después de haber montado unen la, para recordar a lasque han sido asesinadas, fueron visitados por seis elementos de laEstatal y de Protección Civil, para recabar datos de la actividad.Las colectivas recriminaron que lahaya llegadodel feminicidio de, cuando solicitó ayuda con anticipación, pero "".Fue en lade Palenque,, cuando lasrecién habían levantado elpara recordar a las, que los agentes policiales y de Protección Civil llegaron 15 minutos después para preguntar los motivos de la actividad.Uno de dos hombres que se acercaron donde se realizaba la actividad informativa y cultural, consideró que la"afectaba" la transmisión que se realizaba del partido de fútbol entre México y Portugal y otro, dijo que "si asesinaba una mujer", entonces en la prisión, tendría los tres alimentos diarios, pero losen ningún momento les pidieron que retiraran del lugar o dejaran de molestar a lasLasencararon a losque llegaron al evento, para decirles que en el caso de, tres horas antes de que fuera víctima de feminicidio, rogó por apoyo a las autoridades, pero "ésta llegó demasiado tarde, encontrándola sin vida".Pidieron alAguilar, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) que no desmantele elque levantaron para recordar a, Mariana Sánchez Dávalos, la doctora de 24 años de edad, que sufrió acoso sexual y fue hallada sin vida en la comunidad Nueva Palestina, del municipio de Ocosingo, en febrero de 2021 y otrasen Palenque.En lo que va del año, enhan ocurrido, pero cuatro de estos ocurrieron en el mes de