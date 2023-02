Silvia Pinal podría tener estrella en Paseo de la fama de Hollywood

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 8 (EL UNIVERSAL).- Una carrera tan impresionante como la que ha tenido Silvia Pinal es digna de homenajearse cuantas veces sea necesario, eso es lo que cree su hija, la también actriz Sylvia Pasquel, quien reveló a la prensa que además de la merecida ceremonia que recibió la diva de México, hace apenas unos meses, en Bellas Artes, ahora desea que sea reconocida en el extranjero.

Para la villana de telenovelas, así como para el público, doña Silvia es un ícono en el espectáculo mexicano y se dice sumamente orgullosa de provenir de una mujer que ha dejado un gran legado cultural: "Mi mamá es una personalidad importa en nuestro país, que ha dado un legado también muy importante. Es una persona que nos ha dado mucho, no sólo en México sino en el mundo", dijo.

Es por ello que expresó su deseo de que la primera actriz tenga su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, un reconocimiento que sólo pocos mexicanos han conseguido: "A mí me gustaría que le dieran la estrella en Los Ángeles, la estrella Sylvia Pinal en el Paseo de la Fama de Los Ángeles", agregó.

Incluso, reveló que la familia ya está evaluando esta posibilidad pues están conscientes de que este galardón no es gratis y tendrán que costearlo por el resto de sus vidas: "Creo que cuesta, hay que pagar y luego, cada año, hay que seguir pagando para que no te la quiten, entonces estamos evaluando".

Sobre los problemas que sostiene con Lucía Méndez, la actriz se negó a dar cualquier tipo de declaración, en cambio sí habló sobre la relación sentimental de su hija Stephanie Salas y Humberto Zurita: "Es un tipazo, yo lo quiero mucho. Los dos se rayaron", aseguró.Pasquel acudió a un evento en el que le fue otorgada una medalla por su trayectoria artística, asimismo su madre también fue premiada con una presea que la reconoce como la mujer del siglo.