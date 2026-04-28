Sin senos sí hay paraíso retoma grabaciones tras ataque en Bogotá

CIUDAD DE MÉXICO, abril 28 (EL UNIVERSAL).- Con un homenaje, la serie colombiana "Sin senos sí hay paraíso" retomó grabaciones luego de que el pasado 19 de abril se registrara un ataque en una locación, ubicado en el centro de Bogotá. Como gesto simbólico, la producción encendió una luz en memoria de sus compañeros fallecidos.

Homenaje y reacciones del elenco

La actriz Catherine Siachoque, quien interpreta a doña Hilda en la cuarta temporada, compartió el momento en redes sociales: "Nicolás y Henry, nos dejan una huella imborrable. Encendemos esta luz para recordarlos con cariño y honrar su memoria siempre. Que en paz descansen. Vuelen alto".

La imagen de una vela, publicada en Instagram, estuvo acompañada de otro mensaje en el que señaló que la mejor forma de honrarlos era "seguir adelante" con el proyecto.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Por su parte, Pablo Astiazarán, también integrante del elenco, habló sobre lo difícil que ha sido enfrentar la ausencia de las víctimas: "No tengo en mí las palabras para describir lo que ha pasado y menos aún el por qué; sencillamente no lo entiendo. No tiene sentido. Escribo esto habiendo ´regresado´ a tocar base", expresó en redes sociales.

Detalles del ataque y acciones oficiales

Días antes se reportó que dos miembros de la producción fallecieron, además del atacante y una más quedó herida.

De acuerdo con la Policía de Bogotá, mientras se realizaban las grabaciones en un espacio público, un hombre se acercó y agredió a una persona de la producción con un arma blanca, lo que derivó en una riña que dejó tres personas fallecidas y cuatro detenidos, quienes fueron puestos a disposición de las autoridades.

En un inicio, algunas versiones apuntaban a un posible intento de robo; sin embargo, la Policía Metropolitana de Bogotá aclaró que los hechos se habrían originado a partir de una agresión directa.

Según los primeros reportes, personas presentes en el lugar intervinieron tras el ataque, lo que derivó en un enfrentamiento en el que también perdió la vida el agresor.

Posteriormente, las autoridades señalaron que el caso podría estar relacionado con el estado de salud mental del atacante, quien contaba con antecedentes. El caso continúa bajo investigación.

Los miembros de la producción que perdieron la vida fueron Nicolás Perdomo y Henry Benavides. A raíz de la tragedia, el elenco impulsó el movimiento "Silencio en el set" para exigir justicia.

En su momento, Carmen Villalobos, protagonista de la serie en el papel de Carolina Santana, también se pronunció: "Mis pensamientos están con las familias que en este momento perdieron a su ser querido, y le pido a Dios mucha fortaleza para cada uno de ellos", escribió en Instagram.