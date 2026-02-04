Snoop Dogg ilumina las calles de Monza con la antorcha olímpica

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 4 (EL UNIVERSAL).- Con ritmo y estilo, Snoop Dogg hizo que la antorcha olímpica pareciera bailar por las calles de Monza, Italia, mientras avanza rumbo a la Ceremonia de Inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno.

Este miércoles, la flama recorrió el tramo de Gallarate a Monza, donde el rapero, portador oficial del bastón de luz, fue captado por los asistentes al evento.

En el video oficial de los Juegos de esta edición se escucha de fondo su icónico tema "Still D.R.E", mientras los gritos de la audiencia y la actitud relajada del intérprete creaban un ambiente festivo.

Dogg también estuvo acompañado por medios y organizadores del evento. Calvin Cordozar Broadus Jr., nombre real del cantante, ya había participado en los Juegos Olímpicos de París 2024, por lo que cuenta con experiencia en representar los valores del evento deportivo.

Aunque la inauguración oficial será el viernes, desde este miércoles ya se están llevando a cabo algunas competencias. La antorcha debe llegar al Milano San Siro Olympic Stadium y, desde Roma, ha recorrido diversos pueblos del país durante más de 51 días.

Además de Snoop Dogg, otras estrellas que han participado como portadores incluyen a Jackie Chan, Connor Storrie, Arnold Schwarzenegger, Michael Bublé, Aretha Franklin y Martin Sheen.

La presencia de Dogg llega luego de una tragedia familiar: su hija Cori Broadus informó la semana pasada sobre la muerte de su bebé de diez meses, que permaneció en cuidados intensivos neonatales.

Durante la ceremonia del viernes, los asistentes podrán disfrutar de actuaciones de Laura Pausini, renombrada a nivel internacional, primera mujer italiana en ganar un Grammy y poseedora de un Globo de Oro y cuatro Latin Grammy.

Andrea Bocelli, de fama mundial, regresa a los Juegos Olímpicos tras haber estado presente en la Ceremonia de Clausura de Turín 2006 y cuenta con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, otorgada en 2010.

Mariah Carey, ganadora de cinco premios Grammy y reconocida por el éxito "All I Want for Christmas Is You", también deleitará al público. Además, Sabrina Impacciatore, conocida por su papel en "The White Lotus" y con trayectoria en cine, televisión y teatro, se sumará al espectáculo.

El pianista chino Lang Lang, nominado a los Grammy y considerado una de las 100 personas más influyentes por la revista Time en 2009, también participará.

La mezzosoprano italiana Cecilia Bartoli, ganadora de cinco Grammy y nombrada directora de la Ópera de Montecarlo en 2003, siendo la primera mujer en ocupar el cargo, estará presente.

Ghali, rapero italiano-tunecino cuya fama explotó en 2016, combina en sus letras jerga milanesa, francesa y árabe, y ha colaborado con artistas como Ed Sheeran.

Por último, Pierfrancesco Favino, productor italiano reconocido internacionalmente por su participación en "Guerra Mundial Z", actuará junto al violinista Giovanni Zanon.

La ceremonia inaugural, que girará en torno al concepto "Armonía", tendrá lugar a las 12:45 horas (tiempo del centro de México) y se transmitirá a través de Claro Sports, Vix, YouTube y Canal Nueve.