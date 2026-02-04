logo pulso
Bill Gates rompe el silencio tras archivos de Epstein

Por El Universal

Febrero 04, 2026 11:34 a.m.
A
Bill Gates / Foto: Archivo

Bill Gates / Foto: Archivo

En el último año, el caso de Jeffrey Epstein ha tomado gran relevancia a nivel mundial por las implicaciones de figuras de la realeza, políticos y celebridades, entre ellos el magnate Bill Gates, quien lamentó haber estado en contacto con el delincuente sexual convicto e incluso negó haber contraído una Enfermedad de Transmisión Sexual (ETS) de "chicas rusas".
De acuerdo con el medio "Newsweek", un vocero de Gates negó las afirmaciones surgidas de los archivos Epstein recientemente publicados, donde se revela que presuntamente contrajo una enfermedad de transmisión sexual y las calificó como "absolutamente absurdas y completamente falsas"; sin embargo, admitió que el fundador de Microsoft asistió a algunas reuniones con Epstein.
En una entrevista con el medio "9 News", Bill Gates reveló que él y el delincuente sexual convicto se conocieron en 2011 y tuvieron varias cenas juntos, pero aseguró que se arrepiente y se disculpa por cada minuto que pasó con el exfinancista.
Los documentos parecen mostrar borradores de mensajes en la cuenta de correo electrónico de Epstein alegando que Gates lo había utilizado para organizar citas con mujeres y contrajo una infección de transmisión sexual.
- Pasar tiempo con Jeffrey Epstein fue una tontería: Bill Gates
De acuerdo con la entrevista de "9 News", Gates mencionó que pasar tiempo con Epstein "fue una tontería", y que es "una de las muchas personas que se arrepienten de haberlo conocido".
Agregó que "el enfoque siempre fue que conocía a mucha gente muy rica y decía que podía lograr que donaran dinero para la salud mundial. En retrospectiva, eso fue un callejón sin salida", dijo.
En la entrevista se revela que se conocieron en 2011 y durante aproximadamente tres años tuvieron varias cenas juntos, pero presuntamente nunca visitó su isla ni tuvo relaciones con mujeres. Sin embargo, se arrepiente de haberlo conocido.
"Cuanto más salga a la luz, más claro quedará que, si bien el momento fue un error, no tiene nada que ver con ese tipo de comportamiento", reveló Gates para "9 News".

