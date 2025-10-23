Soda Stereo anuncia conciertos en México para 2026

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Soda Stereo, integrada por Gustavo, Charly y Zeta anunciaron tres conciertos que darán en México en 2026 como parte de su gira "Ecos"

Soda Stereo se formó en Buenos Aires entre febrero y marzo de 1982, cuando Gustavo Cerati, Zeta Bosio y Charly Alberti decidieron hacer juntos música de rock en español.

Y aunque en 1997 Soda Stereo anunció su separación oficial tras una gira de despedida llamada "El Último Concierto", en 2007 se reunieron para la gira "Me Verás Volver", que fue un éxito rotundo en varios países latinoamericanos.

Gustavo Cerati sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) el 15 de mayo de 2010, tras un concierto en Caracas, Venezuela, durante la gira de su álbum "Fuerza Natural"; Cerati falleció el 4 de septiembre de 2014 en Buenos Aires, tras mil 571 días en coma.

¿Cuándo serán los conciertos de Soda Stereo en México?

La agrupación, un referente del rock latinoamericano, traerá su legado musical en las siguientes fechas:

14 de abril - Palacio de los Deportes, CDMX

18 de abril - Auditorio Telmex - Guadalajara

21 de abril - Auditorio Banamex - Monterrey

La preventa Banamex será a partir del lunes 27 de octubre, la venta general desde el martes 28 de octubre.

La banda asegura tres cosas:

No es un tributo ni un homenaje, no es una película, no hay invitados ni cantante nuevo y es un show en vivo.