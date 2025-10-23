Tío Pepe pide respeto tras insulto en La granja VIP

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El tío Pepe, como se ha dado a conocer al mayoral de "La granja VIP", envió un video en el que hace alusión al comentario que Jawy Méndez hizo hace sólo unos días, cuando se refirió a él con la palabra "pend*jo". El granjero pide respeto y envía un mensaje a la audiencia; el de tener siempre en cuenta el poder e impacto que acompañan a las palabras.

Tras la salida de Carolina Ross, la primera eliminada de la competencia, varios de los participantes de "La granja VIP" coincidieron en que, la ausencia de la cantante norteña era notoria, lo que motivó a Jawy a expresar que le habría gustado que la joven les dejase algunos audios de ella, interpretando alguna canción pues, durante su estancia, era común escucharla cantar por los alrededores.

Pero no fue todo lo que dijo, sino que -en conjunto- Jawy sugirió que la voz del tío Pepe le causaba una clase de animadversión:

"Le hubiéramos dicho que dejara grabado algo, no al pend*jo tío Pepe".

Algunos de sus compañeros, que se rieron de ese comentario, fueron Sergio Mayer Mori y Eleazar Gómez.

La molestia de la audiencia fue tal que, a través de las redes sociales, solicitaron a los conductores del programa; Kristal Silva y Adal Ramones, asi como a las panelistas, Flor Rubio, Ferka, Linet Puente, y al panelista, Rey Grupero, que el participante fuera sancionado.

Así fue que, como castigo, Méndez tuvo que pernoctar para cuidar que la fogata no se apagase.

Si bien, el castigo sólo fue para el compartir, algunos de sus compañeros no sólo lo ayudaron a avivar el fuego, sino que, a lo largo de la noche, se turnaron para hacerle compañía hasta el amanecer.

Tras cumplir con la sanción, Jawy aseguró a las cámaras que se había propuesto, firmemente, evitar las groserías a la hora de expresarse. Sin embargo, indicó que no creía haber hecho nada malo, ni haber cometido una falta, afirmando que no actuó con mala intención.

Ahora, es el tío Pepe quien se ha pronunciado, luego de permanecer en silencio y alejado de las actividades del granero, en los últimos días.

El mayoral grabó un video donde habla del virtuosismo que acompaña al respeto:

"Quiero hablarles de una virtud que, a veces, pasamos por alto y que es el respeto, forma parte de nuestras actitudes como personas y, nuestras acciones y palabras, están regidas por ello, por eso debemos de cuidarlas, nuestras palabras tienen poder, el poder de construir o de destruir, así que elijamos correctamente nuestras palabras porque, en ellas, está la grandeza de nuestra esencia como personas".