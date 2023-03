Sofía Castro debuta en Hollywood, así fue como ganó esta oportunidad

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 30 (EL UNIVERSAL).- Después de tener que mantener en secreto su debut en Hollywood, Sofía Castro está emocionada, ya que por fin puede hablar de su participación en "Snag", la película del director Ben Milliken, la cual protagoniza y por lo cual tuvo que trasladarse Nuevo México, Estados Unidos, para filmar cada una de las escenas.

"Contenta con una gran oportunidad, la hice hace un año, es como un 'Romeo y Julieta' de mucha acción, la verdad muy feliz, también tiene drama, un poco de comedia", señaló en entrevista con EL UNIVERSAL.

Durante un evento que organizó la revista Marie Claire, la hija de Angélica Rivera informó que el proceso para ganarse este papel fue bastante complicado porque la convocatoria del casting le llegó unos días antes de Navidad.

La actriz recordó que el proceso para esta audición fue muy largo, debido a la cantidad de escenas que tuvo que realizar para enviar su audición a los productores, sin embargo, creyó que no había obtenido el papel ya que llegaron las vacaciones de fin de año y seguían sin comunicarse con ella.

"Todas las escenas fueron en inglés, es un personaje que disfruté mucho, me hicieron casting en diciembre del 2021, tuve varios call backs, hasta que me quedé", afirmó en la recepción de un hotel ubicado en Paseo de la Reforma.

Este jueves se publicó el poster y el tráiler de esta cinta, además en Estados Unidos habrá una conferencia de prensa, mientras que en México todo el tema de la promoción será en mayo, detalló la actriz mexicana.

"Aprendí mucho de Hollywood, la disciplina, el amor por la carrera y fue algo que a mí me llenó, que me hizo demostrar muchas cosas, pensé que no me iba a quedar con el personaje", destacó.

Sofía recordó que fue en enero del año pasado cuando recibió otra llamada con el director, con quien platicó y tuvo que hacer un par de escenas en vivo: "en la noche me llegó la oferta y me dijeron que me había quedado con el personaje".

Previo a este trabajo, Sofía ya había trabajado en Unión Americana pues hizo su carrera en aquel país, por lo que afirmó que Los Ángeles es una ciudad que le gusta bastante.

Además, la joven considera que esta oportunidad será un parteaguas en su vida, resultado de muchos años de trabajo, disciplina, esfuerzo y de "quitarme esa imagen y peso de mis papás.

"Creo que el haberme quedado en esa película me representa muchas cosas, esfuerzo, dedicación y todos los años que he demostrado que realmente amo mi trabajo y que estoy aquí y que yo me he ganado mis cosas".

A pesar de esto mencionó que seguirá haciendo castings en Estados Unidos, pero también en México, en especial junto a su padre el productor José Alberto "el Güero" Castro, comentó que ama hacer telenovelas y que, de hecho, será la protagonista juvenil en un nuevo proyecto en televisión que se transmitirá a las 21:00 horas, aunque no dio más detalles al respecto.

Castro contestó que, en efecto, fue difícil tocar las puertas en Hollywood, como cualquier artista, indicó, "a lo que me dedico es una industria muy difícil, muy competitiva en donde tienes que luchar todos los días, estar súper preparada y sobre todo amar esta carrera en donde siempre tienes el no.

"Tienes que luchar todos los días, estar casteando, casteando, casteando hasta que de repente se junta la suerte, la disciplina, el amor y todo te llega".

A su mami Angélica Rivera le dio mucho gusto enterarse que interpretaría a este personaje, reacción que podremos conocer, pues Sofía compartirá en sus redes sociales el video del momento exacto cuando compartió la noticia a su familia.

"Mi mamá me acompañó, fue conmigo a la filmación para que yo no estuviera solita. El tener el apoyo de mis papás es importante", dijo quien opinó que no tiene nada de malo que las personas se hagan cirugías estéticas con tal de sentirse mejor.

En el largometraje de Paramount también actúan Jaime Camil, C.J. Perry, Michelle Ortiz, Jonny Beauchamp, entre otros, su estreno en Estados Unidos será el próximo 28 de abril.

A lo largo del tráiler se ve a Sofía Castro en medio de escenas de acción, manejar un auto en el desierto, explosiones y momentos de romance.