Sofía Niño de Rivera rompe el silencio sobre Ricardo O'Farrill

CIUDAD DE MÉXICO, junio 15 (EL UNIVERSAL).- Sofía Niño de Rivera rompió el silencio sobre Ricardo O´Farrill a más de dos meses de que el standupero hizo una serie de revelaciones sobre el mundo de la comedia en una transmisión en vivo que se viralizó en redes sociales.

Niño de Rivera habló con Roberto Martínez para su podcast "Creativo", sobre el mundo de la comedia en México, y detalló qué pensó y cómo reaccionó cuando se dio el episodio con "Richie", como también se conoce al standupero.

"Sale Ricardo a decir todo lo que dijo, que fue muy fuerte y que afectó a muchas personas y que hizo mucho daño y la reacción que yo tuve fue: -que triste, wey, o sea, que triste que esté en una crisis. O sea que triste, qué está pasando", narró al contar que era una crisis que, a su criterio, se veía venir desde tiempo atrás.

"Hay muchas cosas que la gente no sabe de esa crisis que pasaron antes, que no es público, que cuando empezó a pasar lo que pasó. Lo que más me preocupó a mí fue la reacción del mundo, fue: los titulares", comentó la comediante de 42 años.

Sofía Niño de Rivera consideró que a partir de que comenzaron a salir los titulares noticiosos y videos el público comenzó a tomar partido.

"Fue un tema muy muy difícil y fue algo muy difícil de ver, la cantidad de views que me subieron en las historias para ver qué contestaba yo, porque el chisme. O sea, la gente estaba como, les encanta el chisme. Me empezó a apagar el hecho de que se hizo un ambiente tan negativo alrededor del stand up, súper negativo y que, o sea la gente quería ver sangre".

Niño de Rivera, quien protagonizó en Netflix un especial homónimo, cuyo pionero fue Ricardo O´Farrill habló sobre su postura sobre la salud mental. Ello, luego de que se dio a conocer que Richie fue internado en una clínica en Hidalgo para tratar este aspecto de su vida.

La comediante, originaria de Ciudad de México, contó que su estrategia ante las críticas y mensajes que recibió tras los comentarios de Richie O´Farrill, en donde la acusó de ser egocéntrica y mentirosa, fue no reaccionar.

"Mis 13 años de carrera y mis 42 años de vida me permitieron decir, así, espera, yo no voy a reaccionar a la negatividad. No voy a reaccionar a eso y fuer muy difícil y esta segunda vuelta que fue una crisis peor para él, que también volvió a salir, la tristeza que me dio".

También compartió con Roberto Martínez, que en internet "tomaron como verdad la palabra de alguien que estaba en crisis", en referencia a Ricardo O´Farrill, quien consideró que es una persona muy querida dentro del medio.

"Ricardo es una persona que tiene muchos amigos, conocidos por todos, y es una persona muy querida, a pesar de la crisis que tuvo y a pesar de lo que dijo".

La comediante aseguró que está en contacto con personas que están cercanas a él para ver qué está pasando, "yo no puedo hacer nada más y yo no, yo no voy a dedicar mi energía a defender algo que no lo merece, porque si tú quieres pensar eso de mí, yo no puedo hacer nada que te haga cambiar de opinión, nada".

Durante alguna de las transmisiones que realizó Ricardo O´Farrill posterior a la boda de Mau Nieto, el comediante aseguró que le dejó de hablar a Sofía Niño de Rivera por varias razones: "una, porque se me hace una persona deleznable, cuando empezó a trabajar en TV Azteca nos trataba mal a todos. Siempre le ha hablado horrible a la gente".

Además, no dudó en calificarla de egocéntrica y mentirosa, además de dar vuelo a un rumor que señalaba a Sofía Niño de Rivera de haber sido infiel a su pareja Jorge Bermúdez Butcher con Alex Díaz.

En el podcast "Creativo", Sofía aseguró que: "Ricardo dijo cosas de mí de publicidad, o sea lo que estuvo difícil de todo eso fue, cómo tumbas a una mujer hoy en día, hablas de su sexualidad, hablas de infidelidad y hablas de su persona, que es mal pedo, que es mentirosa".

"Lo que más me preocupó de esta situación, uno fue Ricardo, que genuinamente espero que encuentre la ayuda que necesite y regrese, porque es un tipo con tanto talento, que ha hecho cosas tan buenas".

Además la hija del presidente de la Asociación de Bancos de México, y presidente del Consejo de Administración de Banco Azteca, Luis Niño de Rivera lamentó que el gremio del Stand Up en México no esté unido.

Finalmente, Sofía Niño de Rivera bromeó sobre el episodio que vivió: "eventualmente lo meteré a un show y lucraré".