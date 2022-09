Sonríe Zendaya tras broma sobre su edad en alfombra de los Emmy

A-AA+

Podría parecer que la actriz Zendaya lo tiene todo, una de las carreras más prometedoras del medio, un novio como Tom Holland que la adora, belleza, talento y gran popularidad; sin embargo parece que a pesar de todos estos atributos, algunos galanes de Hollywood podrían no encontrarla lo suficientemente atractiva para salir con ella.

Y no nos referimos a que tenga algo malo; más bien que ha rebasado la edad límite de aquellos hombres que prefieren tener una pareja joven, como el caso de Leonardo Dicaprio, quien suele relacionarse con chicas de hasta 25 años.

Zendaya, acaba de cumplir 26 y esta situación le costó ser víctima de las bromas del comediante Kenan Thompson, quien exhibió que a pesar de que los productores la ven lo suficientemente niña para interpretar roles de estudiantes de bachillerato para el protagonista de "Titanic" ya es una mujer muy mayor.

Esto sucedió durante la ceremonia de la entrega de los Emmy, donde Kenan fungió como presentador, mientras que ella acudió como nominada la categoría de mejor actriz, por su papel en "Euphoria": "Zendaya acaba de cumplir 26 la semana pasada, feliz cumpleaños Zendaya", dijo el comediante. "26 es una edad muy rara en Hollywood, quiero decir eres muy joven para interpeetar a una estudiante de preparatoria, pero demasiado grande para salir con Leonardo Dicaprio", agregó.

Al escuchar estas palabras la actriz no pudo más que tapar su rostro por la pena y emitir una tímida risa, mientras que el resto de los asistentes estallaban en risas y aplausos para Thompson.

Cabe destacar que esta broma, que algunos usuarios de redes calificaron como políticamente incorrecta, está relacionada con el reciente rompimiento de Dicaprio y su novia Camila Morrone, con quien terminó su relación luego de que esta cumpliera 25, hace apenas unos meses.

Zendaya deslumbra en su paso por los Emmy

Por su parte, la protagonista de Euphoria acaparó las miradas a su llegada a la alfombra roja de la ceremonia, donde desfiló con un impresionante vestido negro que acentuaba su figuraba y la hacía lucir como una verdadera estrella.

De inmediato los críticos de moda y los medios especializados la nombraron como la mejor vestida de la noche; además de que en las redes sociales no ha parado de recibir cientos de halagos por parte de sus fans.