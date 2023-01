Soy Rebelde Tour: Recomendaciones sobre la fila virtual

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 30 (EL UNIVERSAL).- Si se tiene un sitio en la fila virtual de RBD para comprar boletos del "Soy Rebelde Tour" y poder asistir a una de las fechas que abrió en México, he aquí una serie de recomendaciones para entender cómo funciona este apartado de Ticketmaster.

La fila virtual es un proceso que se habilita cuando un evento de está muy demandado y por lo tanto los fans deben de hacer fila para conseguir accesos, como ocurre con el "Soy Rebelde Tour".

Ello, luego de que la agrupación integrada por Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckermann y Christian Chávez regresan a los escenarios tras 15 años de ausencia.

Alfonso Herrera, quien era integrante de la agrupación, durante el éxito de la telenovela juvenil, decidió no participar en el regreso a los escenarios.

¿Qué pasa si la página web te saca mientras estás en la fila virtual?

Uno de los temores más grandes de los fans es que justo cuando están por comprar los boletos para su concierto favorito la página los saque. Al respecto, Ticketmaster da conocer que si estás en fila virtual se respeta tu lugar gracias a las cookies que quedan en su computadora.

Sin embargo, estar formado en la fila virtual no asegura que alcances boleto para el concierto. Ésta depende de la demanda de usuarios del evento comparada con el boletaje disponible en las diferentes zonas.

¿Cuáles son los pasos para entrar a la fila virtual de Ticketmaster?

- Crea una cuenta o inicia sesión en el sitio web

- La sala de espera se abre 30 minutos antes del inicio de la venta

- Se te asignará un lugar en la fila virtual

- Puedes tardar varios minutos en hallar tus boletos.