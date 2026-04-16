Spaceballs y nuevos filmes destacan en presentación de Amazon MGM Studios

LAS VEGAS (AP) — El elenco y los cineastas detrás de la secuela de "Spaceballs", incluidos Bill Pullman y Rick Moranis, aportaron un poco de ligereza a CinemaCon la noche del miércoles en Las Vegas, con una presentación irreverente y un primer vistazo a la sátira.

Amazon MGM Studios presenta avances en CinemaCon Las Vegas

"Los estudios de Hollywood se fusionan a lo loco como parejas de mediana edad en una fiesta de intercambio de parejas, Amazon adquirió MGM y abrió la bóveda", dijo una voz en off en el video promocional de "Spaceballs", mientras la imagen en pantalla mostraba a Warner Bros. y Paramount, lo que convirtió a Amazon MGM en el único estudio que hasta ahora ha hecho referencia públicamente en la conferencia a la adquisición pendiente.

Mel Brooks, en un mensaje en video, anunció el título: "Spaceballs: The New One".

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"Es igual que la vieja, pero es más nueva", comentó Brooks.

Explicó que no se llamaba "Spaceballs: The Search for More Money" porque, según indicó, encontró el dinero. Estaba en su sótano. Además, señaló que no podía estar con todos en el Caesar´s Palace porque iba a ver a Phish en el foro Sphere.

La aparición de Moranis en el escenario provocó una gran reacción del público, pero apenas alcanzó a decir unas pocas palabras: parte del chiste era que todos lo interrumpirían constantemente, y lo cumplieron. Se espera que la película llegue a los cines el próximo año.

"Spaceballs" ("S.O.S. Hay un loco suelto en el espacio") fue solo una parte de la gran presentación de Amazon MGM Studios ante los dueños de salas, que también incluyó primeros vistazos a la película biográfica de Sylvester Stallone dirigida por Peter Farrelly, "I Play Rocky".

Michael B. Jordan dirige y protagoniza The Thomas Crown Affair

Un director y actor galardonado con el Oscar

Michael B. Jordan, quien recientemente ganó el Oscar a mejor actor por su doble interpretación en "Sinners" ("Pecadores"), dirige y protagoniza el filme romántico sobre un robo de arte "The Thomas Crown Affair", junto a Adria Arjona. Jon Batiste también interpretó un fragmento de la música que está componiendo para la película.

"He soñado con hacer esta película durante años", afirmó Jordan.

Vio la versión de 1999 cuando tenía 12 años y dijo: "Me dejó una impresión muy grande".

Para su versión, explicó que quería aportar el estilo, la sofisticación y la rebeldía que le encantaron en ambas versiones anteriores, pero también hacer que su personaje fuera "alguien que quieres que gane".

Ryan Gosling agradece exhibición de "Project Hail Mary"

Amazon MGM Studios fue recibido con calidez por los exhibidores presentes, tras su mayor estreno en salas hasta la fecha y su promesa de lanzar 15 películas al año para 2027. "Project Hail Mary" ("Proyecto fin del mundo") sigue haciendo un gran negocio, con más de 515 millones de dólares en recaudación global de taquilla. Fue tan popular que regresará a las salas IMAX durante una semana a partir del viernes.

Los cineastas Phil Lord y Chris Miller incluso hicieron una aparición sorpresa, junto con Ryan Gosling, para agradecer a los exhibidores por proyectar la película en sus salas.

"Esta película ahora es la mayor película original del año porque ustedes creyeron en ella", expresó Miller.

El estudio mostró avances de su película veraniega de He-Man, "Masters of the Universe", protagonizada por Nicholas Galitzine, y de la cinta familiar "The Sheep Detectives", también con Galitzine, Hugh Jackman y Nicholas Braun. Pete Davidson también apareció con David Leitch para su disparatada película de acción "How to Rob a Bank".

"Esta película es totalmente una (grosería) locura", dijo Davidson.

Más tarde, presentaron adelantos de Henry Cavill en "Highlander" y de Anne Hathaway y Dakota Johnson en la adaptación del thriller psicológico de Colleen Hoover "Verity".

Amazon MGM sin novedades sobre próxima película de James Bond

Una franquicia que no tuvo ninguna novedad para compartir fue James Bond. Amazon pagó 8.450 millones de dólares por MGM en 2021, al menos en parte por el atractivo de 007. Apenas el año pasado, el estudio conjunto anunció que había tomado las riendas creativas de la franquicia tras décadas de control familiar y de que los custodios históricos de Bond, Michael G. Wilson y Barbara Broccoli, aceptaran ceder el control. También contrataron a Denis Villeneuve para dirigir la primera película de la nueva era, con Amy Pascal y David Heyman como productores.

Pero se sabe muy poco sobre sus planes para la próxima película de Bond más allá de eso, incluido quién podría interpretar al elegante agente.

"Nos estamos tomando el tiempo para hacer esto con cuidado y con un profundo respeto", señaló Courtenay Valenti, jefa de cine de Amazon MGM.