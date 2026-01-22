STAR WARS LANZARÁ NUEVO TRÁILER

El universo de Star Wars expande su narrativa con un nuevo proyecto enfocado en uno de los personajes más reconocidos de la saga. A través de sus canales oficiales, la franquicia confirmó el lanzamiento del primer tráiler de "Maul: Shadow Lord", una producción que llegará a Disney+ este año y que se centra en la historia de Darth Maul.

La serie fue anunciada por primera vez durante la Star Wars Celebration 2025, realizada en Japón, donde se adelantó la expansión del contenido animado del universo de la saga.

De acuerdo con información de la franquicia, el tráiler oficial se estrenará el jueves 22 de enero.

El avance publicado este miércoles incluye fragmentos vinculados a momentos clave del personaje en películas de Star Wars y en series animadas, además de referencias directas a su rivalidad con Obi-Wan Kenobi.

Asimismo, el material promocional destaca el uso del sable láser doble de Darth Maul, así como una secuencia musical que retoma elementos asociados a Star Wars: La Amenaza Fantasma. Darth Maul fue presentado en Star Wars: Episodio I – La Amenaza Fantasma como uno de los antagonistas principales.