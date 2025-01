Starbucks y las políticas de acceso a baños en restaurantes

La decisión de Starbucks de restringir el acceso a sus baños a los clientes que pagan ha sacado a la luz un problema más amplio: un mosaico de políticas en materia de baños que ha dejado a los estadounidenses confusos y divididos sobre quién puede usar el retrete y cuándo.

Las reglas sobre el acceso a los baños en los restaurantes varían según el estado, la ciudad y el condado. Nueva York requiere acceso a baños para los clientes en establecimientos de comida con 20 o más asientos. California exige que los restaurantes más grandes proporcionen baños para clientes e invitados, pero solo si fueron construidos después de 1984. En Chicago, los restaurantes no necesitan tener baños para los clientes a menos que sirvan licor.

"Es tan desordenado", dijo Steven Soifer, cofundador y tesorero de la Asociación Americana de Baños, que aboga por baños públicos limpios, seguros y bien diseñados. "Si (un minorista) está sirviendo comida y bebida, es un peligro para la salud si no hay un baño público".

Starbucks destapó el asunto, por así decirlo, al anunciar la semana pasada que revocaba una política vigente desde hace siete años que invitaba a cualquiera a pasar el rato en sus tiendas o a utilizar los servicios, independientemente de que comprara o no algo. El nuevo código de conducta de Starbucks, que se publicará en todas las tiendas de la empresa en Norteamérica, prohíbe también la discriminación o el acoso, el consumo de alcohol fuera de la empresa, fumar, vapear, consumir drogas y pedir dinero a desconocidos.

La reacción al cambio de reglas de la cadena de cafeterías para los privilegios del baño fue acalorada y dividida. Muchos dijeron que Starbucks tenía derecho a restringir el acceso al baño a los clientes pagadores.

"Creo que depende de Starbucks establecer el ambiente en sus tiendas", dijo Paul Skinner, de 76 años, un bombero jubilado en Daytona Beach, Florida, a The Associated Press. "Si han decidido que sus clientes que pagan estarán mejor atendidos limitando el acceso al baño, no me molesta. No voy a dejar de ir allí".

Pero Skinner dijo que tampoco le importa cuando las personas sin hogar visitan ocasionalmente su Starbucks local, y a veces ofrece comprarles el desayuno.

"Me pongo a pensar en todas las personas que no tienen vivienda y que les encantaría entrar en un Starbucks para calentarse", dijo. "Ahora hay un lugar más donde no son bienvenidos".

Otros clientes lamentaron el cambio y dijeron que no reflejaba el objetivo a menudo declarado de Starbucks de ser una cafetería acogedora y orientada a la comunidad.

Norman Bauman, de 81 años, un escritor de ciencias en Nueva York, dijo que dejó de ir a su Starbucks local para leer, conocer gente y tal vez comprar un café cuando la tienda colgó un letrero de "Solo Empleados" en su único baño.

"Solía sentarme en una cafetería una o dos veces por semana y leer mis revistas de ciencias. Siempre me pregunté cómo podían sobrevivir con clientes como yo", dijo Bauman.

Los comentarios en las redes sociales fueron muy variados. Algunos dijeron que el cambio era necesario y que la política de puertas abiertas de Starbucks había creado problemas y dejado menos asientos disponibles para los clientes que pagan. Pero otros criticaron a la empresa, diciendo que la nueva política les hacía mucho menos propensos a frecuentar Starbucks.

Starbucks dijo que su nuevo código de conducta coincide con los de otros grandes minoristas. The Associated Press se comunicó con varias otras cadenas de restaurantes para preguntar sobre sus políticas de baños, incluidas McDonald´s y las empresas matrices de Dunkin´, Burger King y KFC. Ninguna respondió.

Pero la Federación Nacional de Minoristas dijo que las empresas tienen derecho a establecer límites en el uso de los baños.

"Las tiendas y restaurantes son propiedad privada, y estos establecimientos tienen derecho a hacer cumplir cierta conducta en cumplimiento de las leyes y regulaciones locales, estatales y federales que aseguran la salud y la seguridad de los clientes que atienden y las personas que emplean", dijo la federación en un comunicado.

Starbucks enfatizó esta semana que el código de conducta tiene como objetivo poner fin al comportamiento disruptivo.

"Sabemos que habrá momentos en que un cliente necesite usar el baño antes de haber realizado una compra, o tal vez use el baño y luego decida no realizar una compra, y por supuesto eso está bien", dijo la portavoz de Starbucks, Jaci Anderson.

Starbucks también dijo que cumplirá con cualquier ley local que requiera acceso al baño para no clientes. Pero ahí es donde las cosas se vuelven turbias.

La mayoría de los estados y el Distrito de Columbia siguen el Código Internacional de Plomería, que establece regulaciones mínimas para los sistemas de plomería. El código dice que las empresas deben poner instalaciones sanitarias a disposición de "clientes, patrocinadores y visitantes", dijo Soifer, quien también es profesor adjunto en la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Adelphi, además de sus funciones en la Asociación Americana de Baños.

Pero Andrew Rudansky, un portavoz del Departamento de Edificios de Nueva York, dijo que el International Code Council, organización encargada de códigos y normas para la construcción y que desarrolló el código de plomería, ha publicado un comentario que aclara que los baños están destinados a personas "involucradas con las actividades del establecimiento" y no solo a transeúntes.

Otros estados y ciudades utilizan el Código uniforme de plomería o el Código nacional de plomería estándar como base para sus regulaciones. Esos códigos también se refieren a los baños como para "clientes".

Pero Soifer dijo que incluso el término "cliente" es ambiguo.

"Si entro en un Starbucks y estoy pensando en pedir algo pero no estoy seguro, ¿soy un cliente? Claro", dijo. Señaló que una persona sin hogar también puede ser un cliente, pero podría desanimarse de usar el baño.

Para agregar a la confusión, al menos 20 estados han aprobado versiones de la Ley de Acceso a Baños, que requiere que los minoristas permitan que las personas con ciertas condiciones médicas, como la enfermedad de Crohn, usen sus baños, incluso si esos baños generalmente están reservados para empleados.

El problema más amplio, dijo Soifer, es la falta de instalaciones de baños públicos en Estados Unidos. Si hubiera más instalaciones públicas, dijo, habría menos presión sobre los minoristas como Starbucks.

"La queja número uno de los turistas sobre su visita a Estados Unidos es: ´¿Dónde están sus baños públicos?´", dijo.