Stranger Things 5: ¿Cuándo y a qué hora ver el capítulo final?

La aclamada serie original de Netflix, Stranger Things, que se estrenó por primera vez en el 2016, está a punto de llegar a su final, con el esperado lanzamiento del último capítulo de la quinta temporada a la vuelta de la esquina.

Tras una espera de años, esta producción llegó el pasado 26 de noviembre para darle fin a la historia de ciencia ficción sobre el misterioso Upside Down y todas las espeluznantes experiencias que han vivido los habitantes de Hawkins.

Luego de que ayer, 25 de diciembre, se estrenaran los siguientes 3 capítulos, que conforman el Volumen 2 de Stranger Things 5, fans de la serie alrededor del mundo quedan a la espera del episodio final, que resolverá todas las dudas que aún quedan y dará cierre a esta exitosa narrativa.

¿Cuándo y a qué hora se estrena el capítulo final de Stranger Things 5?

El episodio final de Stranger Things 5 -y de la serie en general-, se estrenará en la plataforma el próximo miércoles 31 de diciembre, y quedará perfecto para recibir al Año Nuevo, pues estará disponible en Netflix a partir de las 7:00 PM (horario del centro de México).

En días pasados, Ross Duffer, uno de los cocreadores de la serie, reveló a través de su cuenta oficial de Instagram detalles sobre los últimos cuatro capítulos de la temporada.

Este octavo episodio estará titulado "The Rightside Up" y tendrá una duración de 2 horas y 8 minutos.

Esta revelación ha provocado que por medio de redes sociales muchos usuarios expresen su inconformidad con la duración del último capítulo de la serie, diciendo que "esperaban más" por ser el gran final, sin embargo, los creadores han explicado en múltiples entrevistas que esta producción representó todo un reto, que la duración de los capítulos no es un reflejo de la calidad narrativa y que esta entrega resuelve todas las preguntas que se plantearon a lo largo de las cuatro temporadas anteriores.