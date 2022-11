Suben los ánimos con brillos y color en el Flow Fest 2022

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 27 (EL UNIVERSAL).- Trenzas, brillos, lentes y colores fueron parte del kit esencial del Flow Fest 2022 lleno de reggaetón, urbano y trap.

La segunda noche del festival musical destacó por el estilo de los asistentes que intentaron imitar los looks de cantantes como Nicki Nicole, Don Omar y Ñengo Flow, quienes suelen peinarse con trenzas que ocupan todo su cabello.

Deina de 24 años gastó 500 pesos en que le tejieran dos trenzas de colores rosa, azul y naranja que usó junto a una playera multicolor. "Estamos empoderándonos con el reggaetón", afirmó.

Lo que también destacó fue la ausencia de cubrebocas a pesar de que los contagios por Covid-19 todavía existen.

"Ya era hora de olvidarnos de eso y disfrutar", dijo Betty Aguilar de 24 años, quien disfrutó de la presentación de la argentina Nicki Nicole.

"Los lentes los usan muchos de los cantantes que hoy se presentan, los guantes los pusieron de moda otros y así, cada quien usa lo que le gusta de los artistas que sigue y le pones tu propio toque personal", explica Ricardo de 24 años, quien asistió junto a sus tres amigas a ver a Bellakath, la reggaetonera que se ha convertido en un fenómeno de TikTok con su tema "Gatita".

Dos botargas de unicornio perreaban mientras la cantante española de reggaetón y dancehall Bad Gyal cantaba en el escenario Sprite. Ahí Ronda Lee y Hanna Loo de 27 y 33 años disfrutaron de su música.

Ambas son admiradoras de la nueva ola de mujeres en el reggaetón y por eso inspiraron su look drag queen en Karol G.

"Ya necesitábamos una voz femenina que nos representara, que no fuera girli, o frágil", dijo Ronda Lee, quien invirtió aproximadamente mil pesos en su vestuario completamente rosa.

Mientras que Alejandra Olvera de 17 años, quien asistió por primera vez con un top lleno de brillos dijo que gastó 500 pesos en mandarlo a hacer para la ocasión.

"Mi favorito es Ñengo Flow y la idea es llamar la atención y sentirnos bonitas, por eso me puse brillos en los ojos y para el frío, pues traigo chamarra", dijo entre risas.

Algunos más preparados llevaron abrigos largos o chamarras acolchadas brillantes, como Angeline Ortega, de 21 años, quien usó una color rojo.

"La compré especialmente para este día, me costó 300 pesos, pero la verdad sí es difícil de poner, me tuvieron que ayudar", confesó mientras esperaba en el escenario principal para ver a Don Omar.