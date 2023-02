Super Junior flecha a 14 mil fans en la Arena Ciudad de México

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 15 (EL UNIVERSAL).- Sus coreografías icónicas, un perfecto español y un derroche de seducción fueron los ingredientes perfectos con los que la banda de Kpop Super Junior enamoró a sus 14 mil fans que asistieron la noche de este martes a su concierto en la Arena Ciudad de México, como parte de su gira: Super Show 9.

Desde la primera hasta la última canción los anfitriones surcoreanos flecharon los corazones de sus admiradores mexicanos en ésta que fue una cita perfecta en pleno día de San Valentín.

En la fiesta hubo de todo: múltiples cambios de vestuario, de escenografía, sus mejores éxitos musicales, algunos covers, así como algunos bailes con movimientos de caderas que enloquecieron a todas las jovencitas que llegaron puntuales a este encuentro.

Un plus en este recital es que se instalaron diversas pasarelas en el Coloso de Azcapotzalco lo cual hizo que Yesung, Donghae, Shindong, Kyuhyun, Leeteuk, Ryeowook, Eunhyuk y Siwon caminaran de un lado a otro y estuvieran extremadamente cerca de todos los presentes en el área general del recinto, que en su mayoría eran del género femenino.

El grito a todo pulmón de "¡México!", fue la primera interacción que tuvieron los músicos surcoreanos quienes recibieron varios regalos de sus fans como por ejemplo un Dr. Simi disfrazado como ellos, otro peluche, inclusive un poster en el que las chavas pedían que se postularan para la presidencia de este país.

Sin duda el momento que llamó más la atención fue casi al terminar el espectáculo cuando acercaron a un bebé al escenario y los ídolos lo tomaron de las manos, conviviendo un rato con él, le dieron un beso en la mejilla. Incluso le pusieron el micrófono enfrente y le preguntaron dos veces: "¿cómo te llamas?"

Esto último hizo reír a todos, el pequeño se puso a llorar y fue regresado a la multitud del público y los cantantes señalaron "lo siento, lo siento, es muy tierno (el bebé) parece un muñeco".

"Burn the floor", "The crown", "SUPER" y "Mr. Simple" fueron las primeras canciones que sonaron en este concierto dividido en diferentes bloques en momentos se detenían para dar algunas palabras como las siguientes:

"¡Cuánto tiempo! Los amo, creo que la pasión que están emitiendo, me quebró algo, tengo un poco de dolor en la rodilla, por eso notaron que aparecía y desaparecía del escenario", señaló Shindong.

"Los he extrañado mucho, te quiero, te amo, gracias", dijo en español Yesung, mientras que Donghae afirmó que puede sentir el amor de todas las elfs, como se le conoce a sus fans; también comentó que aprovecharon para visitar Chapultepec. "Comimos tacos, quisiera vivir aquí, ustedes son muy sexy".

Hubo momentos con mucha adrenalina en la que con visuales muy coloridos la boy banda ejecutaba diversos movimientos a lo largo del escenario que generaba los gritos interminable de sus fans quienes llevaban consigo lighsticks con lo que todas gradas y la pista se llenó de color azul.

"Fue mucho tiempo, pero tampoco fue tanto pareciera que fuera ayer (cuando estuvimos aquí). Mil gracias por esta hermosa noche, vamos a pasarla bomba hasta el final", comentó Leeteuk antes de que se encendiera la pirotécnia y lluvia de papeles.

"Mamacita", "Believe", "Celebrate" y "Black suit" fueron otros temas con los que conquistaron a su audiencia; al principio aparecieron con camisas blancas atados con algunas cuerdas que colgaban del techo, luego se desataron y empezó el bailongo.

"En México venimos hace dos días hemos tenido muchas experiencias, fuimos a comer a Orinocos y al parque Chapultepec, la pasión y el amor de las personas me tocó el corazón, hoy es el día de San Valentín, hay que divertirnos hoy, los quiero mucho", Siwon.

"Han pasado 10 años, los extrañé mucho, ¿por qué hay tantos elfs en México? ¿Somos atractivos? ¿somos tiernos? Ustedes también son tiernos, ayer comí tacos y estuvo muy rico los tacos de México fueron los mejores", mencionó Ryeowook.

"La ciudad es muy hermosa y los tacos son muy ricos, les pido un flechazo en mi corazón, estoy apasionadamente enamorado de México, no me quiero ir de México, quisiera vivir aquí, ¿me puedo quedar en su casa? La ciudad es hermosa, ustedes son muy sexy", afirmó en español Eunhyuk.

Después llegaron con un atuendo color negro para seguir con el mismo ritmo movido, sin dejar de sonreír, a veces se acercaban al borde de la plataforma para dar algunos autógrafos a posters y fotografías, mientras que cerraron con broche de oro con "Au se eu te pego" (cover originalmente de Michel Teló) y "Ahora te puedes marchar", este último tema conocido popularmente por Luis Miguel. Super Junior regresará la noche de este miércoles a este mismo recinto en la Ciudad de México.