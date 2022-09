"Survivor" cambió la fecha de su final por el huracán Fiona

A-AA+

A la producción del programa "Survivor México 2022" no le quedó de otra que cambiar la fecha de su gran final para el día 30 de septiembre a las 19:30 horas debido a las inclemencias del clima, provocadas por el huracán Fiona.

Todo estaba programado para que el último programa se transmitiera el día de ayer 24 de septiembre, pero el staff decidió recorrer la grabación para dentro de unos cuántos días.

El motivo fue que en las costas de República Dominicana, donde se graba este programa, llegó el huracán Fiona lo cual hizo imposible continuar con el programa por la seguridad de todos. Mientras tanto los participantes del reality han ayudado a las personas afectadas por este desastre natural.

El más reciente eliminado fue David Ortega, mientras que algunos de los favoritos de ganar son Nahomi, Julián y Kenta, quienes ya tienen su lugar asegurado para la final del programa.

Esta situación provocó que el estreno de la nueva temporada de "Exatlón" también se recorriera hasta el 3 de octubre, informó TV Azteca.

Antonio Rosique, conductor de "Exatlón" dio detalles sobre lo que ocurrió con dicho huracán que destruyó los circuitos de este programa.

"Más allá de nuestros circuitos y nuestras pistas, lo que más me duele es por lo que están pasando miles de dominicanos, mi solidaridad y empatía con esta nuestra gran nación que me ha dado tanto", explicó a través de un video.

Dijo que este país lo ve muy dolido por el huracán, pero también lo ve de pie con esperanza, trabajando duro para recuperarse.

"Y nosotros también nos levantaremos, turcos, dominicanos, mexicanos, latinoamericanos, una familia de más de 150 personas que estamos aquí para levantar nuestra casa, para recuperar nuestras pistas, para reconstruir nuestros circuitos porque la aventura pase lo que pase debe continuar".