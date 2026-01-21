Susana Zabaleta denuncia detención de su jardinero por alcaldía de Álvaro Obregón

CIUDAD DE MÉXICO, enero 21 (EL UNIVERSAL).- Susana Zabaleta exhibe que, durante la tarde de este martes, su jardinero fue detenido por las autoridades de la alcaldía Álvaro Obregón, luego de ser captado cortando las hojas de una planta que se encontraba en las inmediaciones del domicilio de la cantante, por lo que pidió que con la misma efectividad con la que se llevaron al trabajador actúen a la hora de combatir la delincuencia de la que ha sido víctima.

La soprano compartió a través de sus redes que este martes su jardinero fue subido a una patrulla, debido a que, aparentemente, no tenía permitido cortar las palmas de un árbol que se encontraba fuera de su propiedad y, aunque Susana argumenta que lo hizo debido a que eran hojas secas, el trabajador fue remitido a las autoridades.

Molesta por la situación, la artista publicó una fotografía en donde aparecen las palmas que fueron cortadas, demostrando que no se había tratado de ningún actuar de vandalismo, sino que, en cambio, su jardinero trataba de darle mantenimiento a la palma.

Eso no fue todo, sino que "la Zabaleta" etiquetó en la publicación a Javier López Casarín, el actual alcalde de Álvaro Obregón, a quien exhortó para actuar con la misma severidad frente a la inseguridad a la que se enfrentan los colonos, recordando que en octubre fue víctima de robo a casa habitación.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Ojalá así se llevarán a los rateros que han robado tres veces en mi casa".

El último robo que sufrió tuvo lugar el 28 de octubre, mientras se encontraba de vacaciones en Europa, con su novio Ricardo Pérez; tras recibir una serie de mensajes, de un remitente desconocido, Zabaleta se puso en contacto con la señora que la ayudaba con las tareas del hogar, la que le confirmó que había sido extorsionada y, engañada por unos hombres que entraron a la propiedad y sustrajeron varios objetos de valor sentimental y económico.

"No es la primera vez que me pasa, han entrado a robar a mi casa, me han robado en la calle, me han extorsionado en la calle, tengan cuidado, por favor. México no es seguro, hay que tener mucho cuidado", dijo en ese momento.

En 2017, la también actriz enfrentó una discusión con los trabajadores de una gasolinera, quienes no querían entregarle el ticket que demostraba que no habían cargado la cantidad de diésel que les había solicitado y, en 2015, declaró -en una visita a Monclova, Coahuila- que su casa había sido robada.