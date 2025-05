Reacción de Susana Zabaleta ante los comentarios de Mariana Seoane

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La actriz Susana Zabaleta se muestra despreocupada por el comentario que Mariana Seoane hizo acerca de su relación con Ricardo Pérez, con el que dio a entender que Zabaleta proveía económicamente al podcaster.

La cantante de "Me equivoqué" fue cuestionada, hace un par de días, acerca de qué opinión le merecía que las mujeres se fijaran en hombres más jóvenes que ella.

En principio, Seoane indicó que no había nada de malo en ello, sólo que la sociedad todavía tenía una mirada conservadora, en donde no es mal visto que un hombre tenga un romance con una mujer joven, a diferencia con lo que pasa con la situación de mujeres mayores.

Generalmente, les gustan a los hombres las mujeres más jóvenes, ¿por qué a nosotras no nos pueden gustar los hombres más jóvenes?", indicó.

Sin embargo, también dijo la frase: "pero yo no soy Susana Zavaleta, yo no mantengo a nadie", lo que generó, por demás, gran polémica.

Todavía antes de que Zabaleta reaccionara, fue su hijo, Matías Gruener quien dio su opinión y, despreocupado, habló del gran amor que existe entre su madre y su novio, por lo que dijo que, todo lo que se dijera alrededor, no tenía ninguna importancia.

"Son comentarios que vienen desde la ignorancia y desde la envidia, creo que, en vez de estar tirando comentarios así, debería buscar con quien compartir cosas tan bonitas y vivir la vida, la vida no es quién mantiene a quién, es una cosa de que sepan dar su amor", expresó el joven.

De esa manera, Susana se decidió por dar a conocer su postura, afirmando que le parecía muy triste que, a estas alturas, todavía haya quienes se expresan mal de otras mujeres, como sucedía décadas atrás.

No perdió la oportunidad de aclarar que, a diferencia de lo que se piensa, su novio es muy exitoso y es muy bien remunerado por su trabajo como YouTube y podcaster.

"No sabía yo, ya luego me enteré del chisme, que sí dijeron de mí o no dijeron, que dijeron que yo mantenía a Ricardo, y digo ´ay...´, Ricardo gana cuatro veces más que yo, este ataque ochentero, noventero de partirnos la madre unas con otras, ya... gracias a Dios, las generaciones de hoy son más buena onda", expresó.

También resaltó la gratitud que sentía de tener al hijo que tenía, que la defiende y se expresa con tanto amor de ella.

La situación no quedó ahí, pues Seoane ya habló nuevamente; ya reconoció su error y envió disculpas, pues dijo estar consciente de que se equivocó.

Pero explicó que su equívoco estribó en repetir lo que un periodista le dijo.

"Mi equivocación fue repetir lo que uno de ustedes me dijo que, si yo mantendría a alguien, como Susana Zabaleta a Ricardo, yo repetí eso, ese fue mi error y por eso pido una disculpa, por repetir algo que no debí de hacer, pero yo no metí la cizaña, pido una disculpa pública a Susana y Ricardo".