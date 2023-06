Suspenden Twitter de Medio Metro por chiste sobre Debanhi Escobar

A-AA+

José Eduardo Rodríguez, mejor conocido en las redes sociales como "Medio Metro", quien se dio a conocer por sus peculiares pasos junto a Sonido Pirata, se encuentra actualmente en el ojo del huracán, luego de que difundiera por medio de Twitter un polémico chiste sobre la muerte de Debanhi Escobar.

En la publicación que compartió, se observa al famoso bailarín flotando boca abajo en una piscina, donde escribió: "ya estamos sacando el paso de Debanhi, mi gente. Algo bien"; por lo que este chiste hizo que le llovieran miles de críticas e incluso que le suspendieran su cuenta oficial.

Sin embargo, Medio Metro no ha sido el único comediante que se ha burlado de la joven originaria de Nuevo León, quien fue encontrada muerta en una cisterna del motel Nueva Castilla, pues en 2022, Sergio Alejandro Verduzco Rubiera, alias "Platanito", decidió también hacer un chiste en uno de sus eventos relacionado con la muerte de Debanhi, fallecida en abril de ese año.

"Uno, dos, tres por Debanhi que está en la cisterna", dijo Verduzco Rubiera, durante su presentación.

Esa no era la primera vez que ha Platanito se le ocurría hacer un chiste sobre un tema sensible para integrarlo a su show, pues hace unos años bromeó también con la tragedia de la guardería ABC, lo que le trajo muchas críticas y reclamos.