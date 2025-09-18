Suspensión de Jimmy Kimmel por ABC enciende debate sobre libertad de expresión
La comunidad artística y política se pronuncia ante la suspensión del programa de Jimmy Kimmel por ABC, evidenciando posturas opuestas.
CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La suspensión del show "Jimmy Kimmel Live!" por parte de ABC ha desatado un intenso debate.
La decisión se tomó tras los comentarios del conductor al criticar la reacción al asesinato del activista conservador Charlie Kirk y acusó al movimiento "trumpista" MAGA de intentar desvincular al presunto asesino de su entorno político para sacar rédito de la tragedia.
Kimmel también se burló de la respuesta de Donald Trump al crimen. "Así no es como un adulto llora la muerte de alguien a quien llama amigo. Así es como un niño de cuatro años llora la muerte de un pez dorado", dijo, tras exhibir un video donde el presidente esquivaba preguntas sobre Kirk.
Nexstar Media Group, afiliado de ABC, calificó sus palabras como "ofensivas e insensibles" y suspendió la transmisión. La Comisión Federal de Comunicaciones respaldó la medida y sugirió sanciones.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
La decisión generó reacciones encontradas. Unos defienden la libertad de expresión y ven en la suspensión censura. "¿Por qué cancelaron su programa porque Kimmel expresó su opinión?", cuestionó una ciudadana en CNN. Otros consideran que Jimmy se excedió y que la medida era necesaria para mantener respeto.
Trump celebró en su Truth Social: "Felicitaciones a ABC por tener el coraje de hacer lo que se tenía que hacer".
Las críticas también llegaron desde el otro bando: "Tras años quejándose de la cultura de la cancelación, esta administración la ha llevado a un nivel peligroso", sentenció Barak Obama.
La comunidad artística también se sumó a la crítica. Jean Smart, a quien la serie "Hacks" le acaba de hacer ganar su séptimo Emmy, dijo estar 2horrorizada". "Lo que dijo Jimmy era LIBERTAD de expresión, no discurso de odio. ¿Qué le pasa a nuestro país?", recalcó. Actores como Ben Stiller, Alison Brie y el sindicato SAG-AFTRA también condenaron la suspensión.
no te pierdas estas noticias
Suspensión de Jimmy Kimmel por ABC enciende debate sobre libertad de expresión
El Universal
La comunidad artística y política se pronuncia ante la suspensión del programa de Jimmy Kimmel por ABC, evidenciando posturas opuestas.
D4vd, el cantante acusado de presunto asesinato
El Universal
El caso de D4vd, cantante emergente, ha generado controversia y repercusiones en su carrera.
Bad Bunny transmitirá en vivo cierre de su residencia en Puerto Rico
El Universal
Bad Bunny cerrará su residencia en Puerto Rico con un concierto en homenaje a las víctimas del huracán María, interpretando 'Una Velita'.