SWIFT, AL SALÓN DE LA FAMA DE LOS COMPOSITORES de e.e.u.u.

TAYLOR SWIFT INGRESARÁ ESTE AÑO EN EL SALÓN DE LA FAMA DE LOS COMPOSITORES DE ESTADOS UNIDOS Y SE CONVERTIRÁ EN LA ARTISTA MÁS JOVEN EN SER ADMITIDA, INFORMÓ ESTE MIÉRCOLES LA ORGANIZACIÓN. LA ORGANIZACIÓN DIO A CONOCER EN UN COMUNICADO LA LISTA DE COMPOSITORES QUE SERÁN RECONOCIDOS EN UNA CEREMONIA EN NUEVA YORK EL 11 DE JUNIO, QUE INCLUYEN A ALANIS MORISSETTE Y A DOS MIEMBROS DE KISS, PAUL STANLEY Y GENE SIMMONS.