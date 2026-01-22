SWIFT, AL SALÓN DE LA FAMA DE LOS COMPOSITORES de e.e.u.u.
TAYLOR SWIFT INGRESARÁ ESTE AÑO EN EL SALÓN DE LA FAMA DE LOS COMPOSITORES DE ESTADOS UNIDOS Y SE CONVERTIRÁ EN LA ARTISTA MÁS JOVEN EN SER ADMITIDA, INFORMÓ ESTE MIÉRCOLES LA ORGANIZACIÓN. LA ORGANIZACIÓN DIO A CONOCER EN UN COMUNICADO LA LISTA DE COMPOSITORES QUE SERÁN RECONOCIDOS EN UNA CEREMONIA EN NUEVA YORK EL 11 DE JUNIO, QUE INCLUYEN A ALANIS MORISSETTE Y A DOS MIEMBROS DE KISS, PAUL STANLEY Y GENE SIMMONS.
no te pierdas estas noticias
Lucero dice que no ha enfrentado grandes escándalos en su carrera
El Universal
La cantante y actriz Lucero resalta la continuidad en su trayectoria
MrBeast y Eugenio Derbez captados en el Edomex
El Universal
La presencia de MrBeast y Eugenio Derbez en Almoloya de Alquisiras desató la emoción de sus seguidores. ¿Qué estarán planeando?
Anahí y Alfonso Herrera sorprenden con reencuentro en redes sociales
El Universal
Los protagonistas de 'Rebelde' vuelven a unirse en un enigmático video compartido en Instagram