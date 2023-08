Swifties" celebran la llegada del mes con "August" de Taylor Swift

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 1 (EL UNIVERSAL).- Las canciones de la estadounidense Taylor Swift han llegado a distintas generaciones.

El primer álbum de estudio de la rubia fue nombrado como ella y se lanzó el 24 de octubre de 2006. Pero fue hasta el 2008 cuando comenzó a ganar fama a nivel internacional con su sencillo "Love Story", el cual, en México tuvo un gran impacto por las quinceañeras del momento.

En el video oficial de dicha melodía, Taylor aparece como princesa y al ser la cantante pop del momento fue tomada como referencia, no sólo por el vestuario, maquillaje y peinado sino también por la coreografía que aparece en una parte del metraje.

Luego siguieron canciones como: "You Belong With Me", "Everything Has Changed", "Dear John", "Blank Space", "Style", entre otras.

A lo largo de su carrera, la cantante también ha tenido canciones controversiales como "Ever Since New York" o "Style" que fueron dedicadas a su expareja Harry Styles.

Otras, las escribió para responder a polémicas como la que se generó con Kim Kardashian y el rapero Kanye West: "Vigilante Shit", "Look What You Made Me Do", "I Forgot That You Existed", por mencionar algunas.

Otra de las canciones que Taylor Swift ha posicionado es August, que forma parte del álbum Folklore de 2020.

Las swifties, que es como se les llama a sus fans, saben que la cantautora escribe acerca del amor. A lo largo de los años ha lanzado temas que sin duda son dignos de dedicar a una persona especial.

En este rubro romántico nos encontramos con algunas melodías como "Lover", "Wildest Dreams", "Our Song", y "August".

La letra de "Agosto", por su traducción al español, habla de un amor de verano del que no se tiene certeza si llegará a algo formal.

Una de las estrofas menciona lo siguiente: "Puedo vernos perdidos en la memoria, agosto se deslizó en un momento en el tiempo, porque nunca fue mío".

Aunque la melodía tiene tres años, perdura de generación en generación ese sentimiento de enamorarse de una persona que probablemente acabamos de conocer, sobre todo, durante las vacaciones de verano.

Los internautas tomaron la oportunidad para crear los memes del inicio de agosto relacionado a la canción de Taylor.