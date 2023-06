"Swifties" siguen en lista de espera para comprar boletos

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 15 (EL UNIVERSAL).- La serie de conciertos anunciados para México de Taylor Swift ha resultado de gran demanda entre el público mexicano. La intérprete de "Lover", "Lavender Haze" y "Trouble" desató caos con la llegada del The Eras Tour.

Conseguir entradas para los conciertos que ofrecerá el 24, 25, 26 y 27 de agosto 2023 ha resultado más difícil de los que los fans esperaban. El problema deriva del sistema implementado por Ticketmaster para acceder a la fila virtual.

El "Verified fan" suponía una solución para conseguir las entradas de manera más fácil. Por medio de un registro previo los "swifties" tenían la posibilidad de ingresar al sitio online y dar el tarjetazo para comprar los boletos.

Fue el pasado 12 de junio que la empresa les haría llegar el código para adquirir los pases. No obstante, decenas de fanáticos no resultaron seleccionados y fueron enviados a una lista de espera.

El "Verified fan" no garantizaba la adquisición de boletos. En cambio, era un método con el que se pretendía agilizar la asignación de un turno en la fila virtual.

Por lo anterior, los "swifties" que no recibieron el "Verified fan" se dijeron decepcionados ya que ello les reduce las posibilidades de asistir al concierto de Taylor Swift.

Tal como lo reportaron usuarios que lograron acceder a la fila virtual, el precio de los boletos oscila entre los 936 y 10 mil 450 pesos con la opción de comprar paquetes VIP.

A través de redes sociales, fans de Swift manifestaron su preocupación por haber sido colocados en la lista de espera del sistema de Ticketmaster. Y a pesar del mal rato, decidieron hacerle frente a la situación con memes.