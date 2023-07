Sylvia Pasquel niega que Silvia Pinal esté delicada

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 24 (EL UNIVERSAL).- Molesta y desconcertada Sylvia Pasquel desmintió en entrevista con EL UNIVERSAL que su mamá, la primera actriz Silvia Pinal esté atravesando una crisis de salud como lo afirmaron en redes sociales.

A través de un mensaje en Twitter el publirelacionista Emilio Morales afirmó que "el estado de salud de Doña Silvia Pinal es delicado, luego de que desde la tarde de ayer (domingo), se encuentra con la presión muy baja, su sistema de defensas comprometido y con muy pocas fuerzas en general"; sin embargo, su hija mayor aseguró que no es verdad.

Breve pero tajante, Pasquel aseguró que todo se trata de un invento y a pesar de los achaques propios de la edad, todavía hay Silvia para rato: "Ay no es cierto, este tipo no sé por qué inventa esas cosas", expresó Sylvia Pasquel. "Mi mamá está bien, es una señora que tiene 92 años, obviamente tiene de repente sus cosas que hay que cuidar, pero está bien, está comiendo", agregó.

Además, hizo un enérgico llamado a Morales para que no difunda información que no esté sustentada con un parte médico.

"Este señor no tiene nada que hacer más que dar falsas noticias. ¿Qué le pasa?, a ver que enseñe un certificado o algún papel donde diga que mi mamá está en esas condiciones, porque para asumir esa noticia es porque tiene un certificado médico que lo avala. Sólo dice eso porque está desesperado por llamar la atención", señaló.

Pinal ha enfrentado distintas problemáticas de salud sobre todo en los últimos años, como presión baja, infección en las vías urinarias e incluso libró una batalla contra el Covid-19 en 2021, hoy está disfrutando de su familia en casa, reiteró su hija.

"Quiero que alguien le pregunte (A Emilio Morales) que ¿de dónde sacó la noticia? si no tiene ninguna referencia médica. Mi mamá está perfecta, muchas gracias por la preocupación", finalizó Pasquel.