Premios 20 de Noviembre celebran el arte y la investigación potosina

Premios 20 de Noviembre celebran el arte y la investigación potosina

Tabasqueños apoyan a Fátima Bosch desde estadio de Villahermosa

El estadio de Beisbol Parque Centenario se llena de apoyo para Fátima Bosch en su participación en Miss Universo México. Gobierno de Tabasco presente en el evento

Por El Universal

Noviembre 20, 2025 07:18 p.m.
Tabasqueños apoyan a Fátima Bosch desde estadio de Villahermosa

VILLAHERMOSA, Tab., noviembre 20 (EL UNIVERSAL).- A una hora que inicie la transmisión del certamen Miss Universo desde Tailandia, cientos de tabasqueños comienza a llegar al estadio de Beisbol Parque Centenario 27 de Febrero para apoyar a Fátima Bosch Fernández, Miss Universo México que busca la cuarta corona para el país.

Las puertas del estadio se abrieron desde las 5:00 de la tarde, pero horas antes, los seguidores de Fátima ya hacían filas para tener el mejor lugar dentro del estadio.

Mientras inicia la transmisión, los asistentes disfrutan de actuación de comediantes y grupos musicales, que fueron invitados por el Gobierno del Estado.

En sus redes sociales el gobernador Javier May Rodríguez invito a los tabasqueños a acudir el estadio de Béisbol para apoyar a Fátima Bosch

"Vamos a darle todo el apoyo a nuestra paisana, Fátima Bosch, desde el Estadio Centenario 27 de Febrero. Hoy es un día importante para ella y le deseamos el mejor de los éxitos en su participación en Miss Universo 2025", señaló.

El Universal

