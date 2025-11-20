Tabasqueños apoyan a Fátima Bosch desde estadio de Villahermosa

VILLAHERMOSA, Tab., noviembre 20 (EL UNIVERSAL).- A una hora que inicie la transmisión del certamen Miss Universo desde Tailandia, cientos de tabasqueños comienza a llegar al estadio de Beisbol Parque Centenario 27 de Febrero para apoyar a Fátima Bosch Fernández, Miss Universo México que busca la cuarta corona para el país.

Las puertas del estadio se abrieron desde las 5:00 de la tarde, pero horas antes, los seguidores de Fátima ya hacían filas para tener el mejor lugar dentro del estadio.

Mientras inicia la transmisión, los asistentes disfrutan de actuación de comediantes y grupos musicales, que fueron invitados por el Gobierno del Estado.

En sus redes sociales el gobernador Javier May Rodríguez invito a los tabasqueños a acudir el estadio de Béisbol para apoyar a Fátima Bosch

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Vamos a darle todo el apoyo a nuestra paisana, Fátima Bosch, desde el Estadio Centenario 27 de Febrero. Hoy es un día importante para ella y le deseamos el mejor de los éxitos en su participación en Miss Universo 2025", señaló.