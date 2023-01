Tachan de infiel a Jorge Salinas

A-AA+

Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez tienen una de las relaciones más estables del espectáculo, su historia de amor empezó en el 2008, cuando protagonizaron la telenovela "Fuego en la sangre", ahí se enamoraron no sólo en el melodrama, sino en la vida real; ahora, la pareja está en medio de la polémica por versiones de una supuesta infidelidad por parte del actor.

Salinas y Álvarez se casaron en 2011 y tienen dos hijos, los mellizos León y Máxima; la pareja recibió el 2023 con buenos deseos, y el histrión de 54 años le dedicó un emotivo mensaje a su esposa, a quien llamó amiga, amante y cómplice.

"Feliz año 2023 esposa, amiga, amante, cómplice. Dios nos da la oportunidad de vivir con quien amamos, somos afortunados y yo siempre agradecido con la vida, con Dios y contigo Elizabeth Álvarez. Te amo @cuquitaoficial_", se lee en su mensaje, el cual acompañó con fotos de ambos.

---La pareja, en la polémica

Luego de que una revista de circulación nacional asegurara que Jorge Salinas le había sido infiel a su esposa Elizabeth Álvarez, y mostrara en su portada fotos en las que supuestamente el actor besa en la boca a otra mujer, quien es su nutrióloga, ella rompe el silencio.

La mujer, que es mucho menor que Salinas y a quien la publicación señala como pareja extramarital del actor, habla de la verdadera relación que tiene con Jorge.

La mujer, que asegura ser la nutrióloga de Jorge Salinas, habló en el programa "Siéntese quien pueda" para aclarar que la relación que mantiene con el actor es sólo profesional.

Sobre las fotos de la revista, recordó que ese momento ocurrió a finales del 2022, cuando el actor recibió de manos de ella un medicamento y la despedida fue manera cordial.

Especificó que por los tiempos del actor, en muchas ocasiones él no puede ir al consultorio por su medicamento, por lo que ella, personalmente se lo ha entregado afuera de las instalaciones.

"La relación que he tenido con Jorge ha sido profesional; él en ocasiones no tiene tiempo de acudir al consultorio por sus medicamentos y personalmente he sido yo quien se los ha entregado fuera de las instalaciones, no ha habido más", expresó.

Lamentó este mal entendido que no sólo está dejando mal al actor, sino a ella misma, pues reiteró que el trato con Jorge Salinas es meramente profesional.

"Toda la relación nació de manera profesional; por desgracia a veces se hacen mal entendidos", sentenció.

Aunque la pareja de actores aún no se pronuncia al respecto, sus nombres se han vuelto tendencia en redes desde ayer; cibernautas comparan el caso de Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez con el de Piqué y Shakira.