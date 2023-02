Talina Fernández desmiente a Danna Ponce

A-AA+

Talina Fernández habló del final del proceso legal que entabló la actriz Danna Ponce contra el productor "Coco" Levy por presunto abuso sexual.

A pesar de que a inicios de este 2023 se reveló que la joven le había otorgado el perdón al hijo de Talina, de acuerdo con la presentadora conocida como "La dama del buen decir", las cosas no ocurrieron así.

"No lo perdonaron, no fue un perdón, no hubo delito que perseguir. Ya no tiene ninguna denuncia, está trabajando, todo está perfecto", aclaró Fernández al programa "Ventaneando".

Al respecto de cómo se encuentra en este momento Levy, Talina comentó: "Dolido, pero bien".

La comunicadora lanzó un fuerte mensaje para Ponce. "Esa niña quiere ser famosa, pero ¡qué barbaridad!, yo no sé ¿quién la asesora?, pero se está dando en la torre ella sola".

La conductora expresó el sufrimiento que padeció por la grave acusación que enfrentó su hijo en los últimos meses: "He vivido el dolor de mi hijo y el renacimiento de mi hijo, que ha sido muy doloroso".