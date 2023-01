Taller de Chucho, donde cobró vida "Pinocho", de Guillermo del Toro

A-AA+

Angélica Lares, directora del Taller de Chucho, donde se realizaron cinco minutos de la cinta "Pinocho" de Guillermo del Toro, ahora nominada al premio Oscar, reconoce que al principio del proceso, tenían dudas al estar en él.

La participación de animadores mexicanos en el largometraje, en escenas a las que Del Toro llama Noche de los Conejos Negros, se dio a petición del propio realizador, buscando un impulso definitivo a la animación en su entidad natal, era la prueba de fuego para todos.

"Era como una apuesta de ojos cerrados que voltearan hacia acá, era estar a la altura, hacer entregas prístinas con la misma calidad que se hacía allá (en Portland, EU) y había cierta duda", recuerda Lares.

"Al principio fue ganarnos no sólo con palabras, sino con trabajo estar ahí, y se fue construyendo entrega tras entrega. Al principio era seguir instrucciones como recetario, pero luego fue ir dando propuestas para resolver cosas", agrega.

Esta mañana, desde temprano, Angélica siguió atenta el anuncio de nominaciones al Oscar. Y "Pinocho" optará por el galardón de Largometraje de Animación junto con la más reciente entrega de "El Gato con Botas"; la cinta de Netflix, "Monstruo del mar" y "Red".

"Ha sido una bonita mañana, no fue sorpresa para nadie (la nominación), pero se siente lindo. Ha valido totalmente la pena el trabajo en que había días de todo, de estrés, de alegría, de todo", abunda.

Lo que implica "Pinocho"

Puede que cinco minutos no suene mucho, pero en el mundo de la animación Stop Motion eso significa mover cerca de 6 mil veces una o varias figuras para simular movimiento y tomar igual número de fotografías de ellas junto con los sets que se construyeron, ex profeso, durante semanas.

Eso fue lo que le implicó a El taller del Chucho, iniciativa impulsada por Guillermo del Toro ("La forma del agua" y "El laberinto del fauno") para consolidar la animación en Guadalajara y México, el poder colaborar en Pinocho.

El Stop Motion es la técnica que consiste en crear personajes a los cuales se les toma 24 fotografías en diversas posiciones, para simular movimiento por un segundo.

Los creadores Karla Castañeda (La noria), reciente invitada a la Academia de Cine de EU; Rita Basulto (Zimbo), Sofía Carrillo (Cerulia), Luis Téllez (Viva el rey), René Castillo (Hasta los huesos), Juan José Medina (Jaulas) y León Fernández, reconocidos en el medio, se integraron a la producción en diversas áreas como fotografía, arte y puppets.

Ahora el Taller continúa trabajando en producción local y negociando con otras dos grandes producciones. También está por arrancar un segundo taller de animación para los interesados.

"Debemos tener gente preparada en animación, vienen muchas cosas", expresa.