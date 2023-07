Taylor Swift "batea" a Travis Kelce durante un concierto

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 27 (EL UNIVERSAL).- La cantautora estadounidense, Taylor Swift, se negó a conocer a Travis Kelce, quién milita con los Kansas City Chiefs y ha sido dos veces campeón del Super Bowl.

El pasado siete de julio, Taylor dio un concierto en el estadio de los Chiefs, como parte de su gira internacional "The Eras Tour". El jugador de la NFL acudió al evento con un objetivo en mente: conocer a Swift e invitarla a salir. Sin embargo, no corrió con suerte.

"Resulté decepcionado porque me dicen que no habla con nadie antes de sus conciertos porque supuestamente quiere cuidar su voz antes de salir al escenario", explicó durante su podcast New Heights.

Incluso, Travis Kelce siguió la tradición del tour: hacer un "brazalete de la amistad". Si bien la costumbre es regalarse la pulsera entre swifties, Travis quería intercambiarlo con Taylor Swift detrás de bambalinas.

"En los conciertos de Taylor Swift hay pulseras de la amistad y yo le hice un brazalete que quería entregarle, en ese iba anotado mi número de teléfono. Me dijeron que no recibe a nadie, o tal vez no quiso recibirme a mí", finalizó.

El hermano de Travis y también jugador de la NFL, Jason Kelce bromeó con él y le dijo que quizás no quiso conocerlo porque los Kansas City Chiefs vencieron a los Philadelphia Eagles, equipo del que Taylor Swift es fanática.

----¿Cuándo empezará la próxima temporada de la NFL?

La temporada 2023-2024 empezará el próximo jueves, siete de septiembre, con un enfrentamiento entre los Kansas City Chiefs y los Detroit Lions.