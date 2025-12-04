logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

LA INVERSIÓN INMOBILIARIA: LA SOLUCIÓN PARA LAS TASAS BAJAS

Fotogalería

LA INVERSIÓN INMOBILIARIA: LA SOLUCIÓN PARA LAS TASAS BAJAS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Taylor Swift y Travis Kelce fijan fecha para su boda en 2026

La cantante Taylor Swift y Travis Kelce han decidido casarse en junio de 2026 en Rhode Island

Por El Universal

Diciembre 04, 2025 08:44 p.m.
A
Taylor Swift y Travis Kelce fijan fecha para su boda en 2026

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 4 (EL UNIVERSAL).- Desde que se anunció el compromiso de la cantante Taylor Swift y Travis Kelce, se dio a conocer que la pareja ya estaba organizando su gran día. Ahora, una nueva filtración apunta a la fecha en la que las celebridades podrían llegar al altar.

De acuerdo con Page Six, fuentes cercanas aseguran que la boda se celebraría el sábado 13 de junio de 2026 en el Ocean House de Watch Hill, en Rhode Island, una fecha con un significado especial para la cantante.

La exclusiva señala que la fecha habría sido apartada con un generoso depósito, incluso desplazando a otra novia que planeaba casarse en el mismo recinto.

El 13 es el número favorito de la intérprete estadounidense y tiene un profundo simbolismo para ella. Según el portal, la energía numerológica del número nueve, resultado de sumar los dígitos de la fecha, representa el cierre de un ciclo y el inicio de otro, lo que refuerza el sentido personal que Swift habría elegido para su boda.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Swift y Kelce se comprometieron en agosto en un jardín decorado al estilo de un cuento de hadas. La pareja publicó fotografías donde la cantante mostró su anillo y ambos compartieron gestos de cariño.

Aunque en un inicio planeaban una ceremonia íntima solo para familiares y amigos cercanos, podrían haber modificado los planes para considerar la mansión en Rhode Island como sede del evento.

Hasta el momento, ninguno de los dos ha confirmado o desmentido la información.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Taylor Swift y Travis Kelce fijan fecha para su boda en 2026
Taylor Swift y Travis Kelce fijan fecha para su boda en 2026

Taylor Swift y Travis Kelce fijan fecha para su boda en 2026

SLP

El Universal

La cantante Taylor Swift y Travis Kelce han decidido casarse en junio de 2026 en Rhode Island

Silvana Estrada deslumbra en Jimmy Kimmel Live con su música
Silvana Estrada deslumbra en Jimmy Kimmel Live con su música

Silvana Estrada deslumbra en Jimmy Kimmel Live con su música

SLP

EFE

La cantautora mexicana Silvana Estrada cautiva al público estadounidense en Jimmy Kimmel Live con su tema 'Dime'

RoboCop encuentra hogar permanente en Detroit
RoboCop encuentra hogar permanente en Detroit

RoboCop encuentra hogar permanente en Detroit

SLP

AP

La ciudad de Detroit celebra la presencia de la estatua de RoboCop como símbolo de su evolución

Hijo de Jenni Rivera lanza álbum tributo La gran señora-Banda
Hijo de Jenni Rivera lanza álbum tributo La gran señora-Banda

Hijo de Jenni Rivera lanza álbum tributo 'La gran señora-Banda'

SLP

EFE

Johnny López, hijo de Jenni Rivera, presenta una nueva versión del icónico álbum de su madre, manteniendo su esencia única.