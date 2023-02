Tenoch Huerta se pasea en Metro de CDMX

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 23 (EL UNIVERSAL).- Tenoch Huerta se convirtió en uno de los actores más importantes de México tras su participación en la secuela de "Black Panther", producida por el Universo Marvel. No obstante, todo parece indicar que, pese a su fama, el artista aún mantiene los pies sobre la tierra.

Al menos, así lo señalaron sus seguidores, ya que en TikTok se viralizó el momento en que el actor mexicano realizó un viaje por el Metro de la Ciudad de México. Y con la publicación, le llovieron decenas de halagos a la estrella de la pantalla grande.

A pesar de su apretada agenda, José Tenoch Huerta Mejía se dio un espacio para volver a sus viejos tiempos, cuando no era famoso y viajaba como un ciudadano de la capital. En las instalaciones del Metro, aprovechó para recordar su pasado.

El actor de Marvel acompañó al viaje a Rolando Martínez, mejor conocido como "@rolandocines" en TikTok. Aunque no se sabe con precisión sobre qué estaciones viajó, diversos usuarios de la plataforma reportaron haberlo visto en la Línea 2, entre San Antonio Abad y General Anaya.

El actor recorrió los andenes del Metro. Segundos después, se escuchó decir a Tenoch Huerta "yo tomaba clases por acá y siempre me venía en mi personaje al Metro", lo que provocó risas entre las personas que lo rodeaban.Dentro del vagón, sus fans lo reconocieron y se acercaron a él para pedirle fotografías. El video de tan solo 26 segundos se viralizó rápidamente en redes sociales. Y tanto fans como internautas soltaron bromas y chistes en torno al suceso."La humildad ante todo", "Momentos que hacen humilde a Tenoch Huerta", "Siempre espectadora, nunca protagonista", "Viajaría otra vez en el Metro solo para verlo", "¿Hay algo que este hombre no haga bien?", se lee en la sección de comentarios de TikTok.Luego del éxito de "Black Panther: Wakanda Forever", Tenoch Huerta se involucró en diferentes proyectos. El más reciente lo hizo con Esquire México.El actor mexicano posó para la portada de la revista. "Tenoch Huerta tiene en sus manos al universo de Marvel y ha cuestionado, como pocos, la mexicanidad. A sus 42 años nos revela, en sus propias palabras, su credo: lo que para él significa ser actor y tener una voz en el cine internacional", escribió el medio digital.Hay que recordar que, la estrella de Marvel siempre ha buscado poner un alto a la discriminación en la industria cinematográfica hacia artistas de México, una de ellas es Yalitza Aparicio, también amiga del actor.