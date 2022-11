Thalía revela motivo por el que no regresará nunca a telenovelas

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 9 (EL UNIVERSAL).- A pesar de que las telenovelas le dieron a conocer a Thalía y fueron un gran impulso en su carrera, la cantante no volvería a aceptar participar en un proyecto como este, así lo reveló en una charla en el programa "Pinky Promise".

La intérprete de personajes inolvidables para los amantes de los melodramas mexicanos, admite que las telenovelas fueron un trampolín en su carrera y que lo bueno de haber participado en ellas fue el poder viajar y conocer el mundo.

La primera aparición de Thalía en el mundo de las telenovelas fue en 1986 con "Pobre señorita Limantour"; en 1987 protagonizó "Quinceañera"; en 1989 participó en "Luz de sombra", y de 1992 a 1996 fue parte de la llamada Trilogía de Marías: "Marimar", "María Mercedes" y "María la del barrio"; finalmente protagonizó "Rosalinda" en 1999.

Aunque la esposa de Tommy Mottola sabe que le debe mucho de su carrera a estas historias, admite que no volvería a participar en un proyecto de este estilo por lo absorbente que es.

---"No más", dice Thalía

Thalía se sinceró al recordar lo absorbente que es un proyecto de telenovela, pues es estar grabando todo el día, toda la semana, durante varios meses, así fueron todas sus experiencias en melodramas, por lo que no estaría dispuesta a regresar a pesar de que, detalla, le han hecho ofertas.

"Lo peor, el rollo de la esclavitud del set; ocho de la mañana estás ahí, sales a las once de la noche, de lunes a sábado, sólo domingo para recuperarte, y así fueron todas mis novelas, una tras otra; yo dije ´no más´".

Además de que las telenovelas son muy absorbentes, la intérprete de "Amor a la mexicana" dijo que la dinámica de trabajo es angustiante, se trabaja bajo presión porque muchas veces las escenas que se están grabando hoy salen en televisión en la noche.

"Me quedé bien ciscada porque uno lleva el peso, era de un año y medio, sin parar, con la presión de ´mañana sale el episodio que se está grabando hoy´, esa angustia no".

Sobre cuál es su María favorita, la cantante aseguró que Marimar y María la del barrio tienen características que le gustan mucho.

"Me quedo con la dulzura de Marimar y la libertad de Marimar, pero con la picardía y el barrio de María la del barrio", expresó.