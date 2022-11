The Crown: Así fue la verdadera relación entre Lady Di y Hasnat Khan

A-AA+

Si algo ha dejado claro la serie de Netflix inspirada en las vivencias de la reina Isabel II y la familia real, es que luego de admitir su matrimonio frustrado, tanto el entonces príncipe Carlos como Lady Di, comenzaron a vivir el amor de pareja con otras personas. En cuanto al actual rey, siempre se supo que su romance con Camilla Parker Bowles era el más firme.

Pero en cuanto a la princesa de Gales, la quinta temporada de "The Crown" expone en varias escenas el conflicto permanente entre ella y el actual rey Carlos III, en un matrimonio totalmente quebrado y sin ningún tipo de reparos ante el público. Es así que los directores han decidido plasmar y mostrar la infidelidad del hijo de la reina Isabel II, en su encuentros y llamadas permanentes con Camilla, la actual reina consorte.

"The Crown" es una de las mejores series de los últimos años y ha sido elogiada por su escritura, actuaciones y su aspecto cinematográfico. La producción ha obtenido varios reconocimientos, siendo los más destacados un Globo de Oro y un SAG Award. Uno de los hechos que más han dado qué hablar en la última temporada es la existencia de Hasnat Khan.

Lady Di tuvo un noviazgo con el médico llamado Hasnat Khan y ellos se conocieron por el contacto que la princesa de Gales tuvo con los niños enfermos de los hospitales. En su intento de sentirse acompañada y en brindar compañía a quienes pasaban sus días en dichos establecimientos, la madre de William y Harry acudía por horas a hablar y sacarle sonrisas a los pequeños pacientes.

La relación entre Diana Spencer y el profesional de la salud duró desde 1995 hasta después del divorcio oficial de ella. Sus encuentros fueron discretos, pero pasaron mucho tiempo en Kensington Palace, aspecto que no se pudo ocultar. Tal como se describe en la ficción de Netflix, la princesa de Gales solía vestir peluca y gafas de sol para reunirse en público con el médico y no ser reconocida.

En 2013, fue Jemima Khan (íntima amiga de Lady Di) quien dio detalles de esa relación de la princesa: "Diana estaba locamente enamorada de Hasnat. Quería casarse con él, incluso si eso significara vivir en Pakistán". En la ficción, la fallecida madre de los príncipes William y Harry mantiene un gran interés por la cultura de su pareja. Pero el romance no avanzó mucho más y finalmente se separaron.